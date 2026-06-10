La preoccupazione ha attraversato gli stati d'animo di tutti i tifosi della Nazionale spagnola quando, il 22 aprile, Lamine Yamal si è fatto male in occasione del calcio di rigore segnato nella partita di Liga vinta dal Barcellona sul Celta Vigo. Visibilmente dolorante, il numero 10 blaugrana ha abbandonato il terreno di gioco e si è affidato alle cure dello staff medico.
Yamal recupera per i Mondiali? Infortunio, tempi di recupero e condizioni della stella della Spagna
L'INFORTUNIO DI YAMAL
A meno di due mesi dall'inizio dei Mondiali di Canada, USA e Messico 2026, che vedono la Spagna campione d'Europa in carica tra le favorite per la vittoria finale, Yamal ha riportato un infortunio grave ma non gravissimo:
"Gli esami hanno confermato che Lamine Yamal ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra", ha fatto sapere il Barcellona. "Il giocatore si sottoporrà ad un trattamento conservativo. Lamine Yamal salterà il resto della stagione ed è previsto che possa essere disponibile per i Mondiali".
RIENTRA IN TEMPO, MA AL 100%?
Sì, Yamal prenderà parte ai Mondiali. Tuttavia, la lesione in questione lo ha tenuto ai box per quasi due mesi, ragion per cui, almeno per l'esordio della Spagna, non è assurdo pensare che possa essere risparmiato per avere più autonomia in una fase più avanzata del torneo. Potrebbe essere gestito nelle sfide contro Capo Verde ed Arabia Saudita (21 giugno), per tornare invece a disposizione a pieno regime per l'ultima partita che la Spagna affronterà nella fase a gironi: quella contro l'Uruguay in programma il successivo 27 giugno.
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LA STAGIONE DI YAMAL
Con il Barcellona l'attaccante ha messo insieme 16 goal e 12 assist ne La Liga, 6 e 4 in Champions League, 2 e 2 in Coppa del Re. In tutte le competizioni, contando anche la Supercoppa, sono 24 reti e 18 assist in 45 gettoni nel 2025/26.