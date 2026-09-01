Woltemade alla Juventus, è ufficiale: la formula dell'affare, le cifre, quanti milioni vanno al Newcastle

Dopo Pape Sarr, ecco Nick Woltemade. La Juventus ha annunciato ufficialmente l'arrivo dal Newcastle del centravanti tedesco, che arriva nella rosa di Spalletti per rimpiazzare David ceduto all'Atletico Madrid.

L'operazione tra i due club era già stata chiusa lunedì, a 24 ore dal gong. E ora è arrivata la conferma ufficiale dopo le visite mediche effettuate, e superate, dall'ex giocatore dello Stoccarda.

Ecco dunque tutti i dettagli dell'operazione che ha portato Woltemade alla Juventus: la formula e le cifre dell'accordo con il Newcastle e come giocherà il tedesco con Spalletti.







