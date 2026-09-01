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Woltemade Juventus gfxGOAL
Stefano Silvestri

Woltemade alla Juventus, è ufficiale: la formula dell'affare, le cifre, quanti milioni vanno al Newcastle

Calciomercato
Serie A
Juventus
Newcastle United
N. Woltemade

Ceduto David all'Atletico Madrid, la Juventus ufficializza l'arrivo dal Newcastle di Nick Woltemade: i dettagli dell'operazione chiusa a poche ore dal gong.

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Dopo Pape Sarr, ecco Nick Woltemade. La Juventus ha annunciato ufficialmente l'arrivo dal Newcastle del centravanti tedesco, che arriva nella rosa di Spalletti per rimpiazzare David ceduto all'Atletico Madrid.

L'operazione tra i due club era già stata chiusa lunedì, a 24 ore dal gong. E ora è arrivata la conferma ufficiale dopo le visite mediche effettuate, e superate, dall'ex giocatore dello Stoccarda.

Ecco dunque tutti i dettagli dell'operazione che ha portato Woltemade alla Juventus: la formula e le cifre dell'accordo con il Newcastle e come giocherà il tedesco con Spalletti.


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  • IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

    La società bianconera ha comunicato l'arrivo dell'attaccante tedesco tramite il classico comunicato:

    "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade".

    Woltemade indosserà la maglia numero 27.

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  • LA FORMULA

    Com'era emerso già lunedì, e come confermato dalla Juventus, Woltemade non arriva a Torino a titolo definitivo bensì in prestito secco e oneroso, senza alcun tipo di riscatto presente nel nuovo contratto.

    Tra un anno, nel caso abbia intenzione di trattenerlo a titolo definitivo in rosa, la Juve dovrà dunque rinegoziare un nuovo tipo di accordo con il Newcastle, proprio come fatto - invano - un anno fa con il PSG e Kolo Muani.

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  • LE CIFRE

    Il prestito in questione non è gratuito, bensì oneroso: la Juventus ha accettato di versare nelle casse del Newcastle poco meno di 5 milioni di euro per prelevare Woltemade e averlo a disposizione nei prossimi 12 mesi tra parte fissa e bonus.

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  • COME GIOCHERÀ WOLTEMADE ALLA JUVENTUS

    Woltemade, giocatore alto quasi due metri, offrirà diverse alternative tattiche a Luciano Spalletti. Anche se arriva principalmente per fare quel gli riesce meglio: il centravanti.

    Sulla carta, dunque, il tedesco prende nominalmente e ruolo per ruolo il posto di David, ceduto all'Atletico Madrid. E si giocherà il posto con Kolo Muani, l'altra punta centrale presente nella rosa bianconera.

    Ma Woltemade nel corso della carriera, e in particolare al Newcastle, ha giocato anche più arretrato e dunque non è escluso di vederlo in coppia con il francese. Così come quest'ultimo potrebbe anche essere spostato sull'esterno, come al Tottenham, facendo spazio al centro al nuovo collega.

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