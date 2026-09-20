Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Newport County v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Marco Trombetta

Wesley infortunato dopo Roma-Inter: salta la Nazionale, cosa si è fatto e quando può tornare

Serie A
Roma

Infortunio per Wesley durante Roma-Inter: l'esterno brasiliano salterà anche le gare in Nazionale. Ecco i tempi di recupero.

Pubblicità

Oltre alla rimonta subita dal doppio vantaggio, arriva una notizia non proprio positiva per la Roma dopo il big match con l'Inter.

Si tratta infatti dell'infortunio di Wesley, che sarà costretto a rinunciare alla chiamata del Brasile in Nazionale.

  • L'INFORTUNIO DI WESLEY

    Il brasiliano ha giocato tutta la partita contro l'Inter, senza essere sostituito, ma al fischio finale ha riscontrato un problema.

    Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', si tratterebbe di un risentimento muscolare alla coscia destra.

    • Pubblicità

  • NIENTE BRASILE

    Wesley era stato convocato da Ancelotti per le amichevoli del Brasile contro Australia e India in programma tra fine settembre ed inizio ottobre.

    Dopo l'infortunio, però, la Selecao ha deciso di escludere Wesley dai convocati. L'esterno rimarrà dunque in Italia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO TORNA WESLEY

    Considerando la lunga sosta di tre settimane, con la ripresa della Serie A prevista per il 9 ottobre, ci dovrebbe essere tutto il tempo per Wesley di recuperare dall'infortunio.

    La Roma dovrebbe dunque riaverlo regolarmente a disposizione per l'importante sfida contro il Como dell'11 ottobre.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google