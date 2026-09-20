Wesley infortunato dopo Roma-Inter: salta la Nazionale, cosa si è fatto e quando può tornare

Oltre alla rimonta subita dal doppio vantaggio, arriva una notizia non proprio positiva per la Roma dopo il big match con l'Inter.
Si tratta infatti dell'infortunio di Wesley, che sarà costretto a rinunciare alla chiamata del Brasile in Nazionale.
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Oltre alla rimonta subita dal doppio vantaggio, arriva una notizia non proprio positiva per la Roma dopo il big match con l'Inter.
Si tratta infatti dell'infortunio di Wesley, che sarà costretto a rinunciare alla chiamata del Brasile in Nazionale.
Il brasiliano ha giocato tutta la partita contro l'Inter, senza essere sostituito, ma al fischio finale ha riscontrato un problema.
Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', si tratterebbe di un risentimento muscolare alla coscia destra.
Wesley era stato convocato da Ancelotti per le amichevoli del Brasile contro Australia e India in programma tra fine settembre ed inizio ottobre.
Dopo l'infortunio, però, la Selecao ha deciso di escludere Wesley dai convocati. L'esterno rimarrà dunque in Italia.
Considerando la lunga sosta di tre settimane, con la ripresa della Serie A prevista per il 9 ottobre, ci dovrebbe essere tutto il tempo per Wesley di recuperare dall'infortunio.
La Roma dovrebbe dunque riaverlo regolarmente a disposizione per l'importante sfida contro il Como dell'11 ottobre.
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