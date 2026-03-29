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Vlahovic JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Vlahovic rinnova con la Juventus? La trattativa con i bianconeri e le voci sull'inserimento del Milan

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Juventus

Le trattative tra i bianconeri e l’attaccante serbo procedono a rilento, mentre la scadenza del contratto si avvicina sempre di più: il suo futuro si deciderà nei prossimi 90 giorni.

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Nei giorni della pausa per le nazionali si aveva la sensazione che la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic stesse entrando in una fase decisiva.

Al contrario, però, a una settimana di distanza - periodo in cui il serbo è rimasto a Torino ad allenarsi alla Continassa - non si registrano ancora i passi avanti attesi con la Juventus.

E mentre il tempo continua a scorrere, il futuro del classe 2000 si fa sempre più incerto, con club - come il Milan - pronti a inserirsi concretamente nella corsa per ingaggiarlo a parametro zero in estate.

  • LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DI VLAHOVIC

    C’è distanza. Una distanza netta tra la proposta della Juventus - inferiore ai 6 milioni di euro - e le richieste economiche di Vlahovic, che resta oggi il giocatore più pagato della Serie A con un ingaggio da 12 milioni.

    I bianconeri hanno chiarito la propria linea: il più pagato della rosa sarà Yildiz, destinato nella prossima stagione a percepire tra i 6 e i 7 milioni di euro. Un segnale evidente, che implica come il serbo debba necessariamente ridurre le proprie pretese per arrivare alla firma di un nuovo accordo.

    Giorni di apparente serenità, intanto, con Vlahovic concentrato sul lavoro alla Continassa per ritrovare la migliore condizione. Sullo sfondo, però, restano i discorsi legati al rinnovo, uno dei nodi principali da sciogliere: con l’inizio della nuova settimana potrebbero arrivare novità in tal senso.

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  • LA JUVENTUS LO ATTENDE COME "SALVATORE DELLA PATRIA"

    Le cose non sono andate propriamente nel verso giusto in assenza di Vlahovic: David ha convinto solo a tratti - soprattutto nella seconda metà di gennaio - mentre Openda si è rivelato uno dei flop più deludenti degli ultimi anni.

    I bianconeri sono ora attesi da un finale di stagione decisivo per il futuro del club, con gran parte dei piani societari legati alla qualificazione alla prossima Champions League. Senza questo traguardo, sarà inevitabile rivedere sia le strategie di mercato in entrata sia quelle in uscita.

    In questo scenario, Vlahovic sarà chiamato a garantire maggiore concretezza e solidità alla manovra offensiva: una squadra che fin qui ha spesso prodotto gioco e spettacolo, ma che ha pagato a caro prezzo le difficoltà negli ultimi venti metri, lasciando per strada punti preziosi proprio per la mancanza di incisività.

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  • I NUMERI DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS

    Ma com’è andata davvero l’avventura di Vlahovic in questi quattro anni in bianconero?

    Arrivato nel mercato invernale del 2022, il serbo è sbarcato a Torino con l’identikit del bomber inarrestabile, chiamato a diventare il punto di riferimento offensivo della Juventus.

    La realtà, però, racconta una storia diversa: nella sua miglior stagione in termini realizzativi - la 2023/24 - si è fermato a quota 16 goal in campionato, nell’ultimo anno sotto la guida di Allegri, tecnico con cui, secondo molti, non è mai riuscito a esprimere pienamente il proprio potenziale.

    Nel complesso, sono 46 le reti segnate in Serie A con la maglia bianconera, con una media di un gol ogni 170 minuti. Numeri che, se confrontati con altri attaccanti dello stesso periodo (con almeno 10 reti), risultano inferiori: da Osimhen a Lautaro, passando per Scamacca, Giroud, Retegui, Arnautovic e Lookman.

    Il giudizio complessivo, però, è inevitabilmente condizionato dall’elevato ingaggio percepito dal serbo: uno stipendio che, per logica, lo collocherebbe tra i primi riferimenti del campionato anche in termini di rendimento, cosa che fin qui non si è verificata con continuità.

  • POSSIBILE INSERIMENTO DEL MILAN?

    Non c’è soltanto la Juventus: anche altri club osservano con grande attenzione il futuro di Vlahovic, pronti a cogliere eventuali opportunità per rinforzare il proprio reparto offensivo.

    Tra questi potrebbe esserci il Milan, che in questa stagione ha evidenziato diverse difficoltà proprio nella fase offensiva, dove è mancato un vero centravanti di riferimento capace di concretizzare con continuità.

    Se in passato i percorsi sembravano poco compatibili, il presente racconta come la miglior versione realizzativa di Vlahovic sia arrivata proprio sotto la guida di Allegri. 

    Un dettaglio che potrebbe favorire l’inserimento dei rossoneri nella corsa al serbo, magari replicando operazioni a parametro zero - come quella legata a Modric - per aggiungere esperienza e qualità all’organico.

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