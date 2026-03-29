Vlahovic rinnova con la Juventus? La trattativa con i bianconeri e le voci sull'inserimento del Milan

Le cose non sono andate propriamente nel verso giusto in assenza di Vlahovic: David ha convinto solo a tratti - soprattutto nella seconda metà di gennaio - mentre Openda si è rivelato uno dei flop più deludenti degli ultimi anni.

I bianconeri sono ora attesi da un finale di stagione decisivo per il futuro del club, con gran parte dei piani societari legati alla qualificazione alla prossima Champions League. Senza questo traguardo, sarà inevitabile rivedere sia le strategie di mercato in entrata sia quelle in uscita.

In questo scenario, Vlahovic sarà chiamato a garantire maggiore concretezza e solidità alla manovra offensiva: una squadra che fin qui ha spesso prodotto gioco e spettacolo, ma che ha pagato a caro prezzo le difficoltà negli ultimi venti metri, lasciando per strada punti preziosi proprio per la mancanza di incisività.