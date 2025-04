Vlahovic e Koopmeiners a parte, le ultime sugli infortunati della Juventus: chi recupera per il Bologna

La Juve ha iniziato la preparazione verso il Bologna: tanti big da valutare per lo scontro diretto. Le condizioni di Vlahovic, Koopmeiners e Gatti.

Per la Juventus è partita una settimana che può essere decisiva sia per il presente che per il futuro del club visto che domenica i bianconeri affronteranno in trasferta il Bologna in una sfida che vale tantissimo per la qualificazione alla prossima Champions League.

Non mancano i problemi per Igor Tudor nonostante l'ultima vittoria e il pareggio dei rossoblù che permetterà alla Juve di giocarsi il match da quarti in classifica, avanti di un punto proprio sul Bologna.

Il tecnico infatti deve attualmente fare a meno ancora di Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic, oltre all'ultimo infortunio di Lloyd Kelly e a quello precedente di Federico Gatti. Fuori per squalifica anche Kenan Yildiz. Ma chi può recuperare di questi giocatori per la partita a Bologna?