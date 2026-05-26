Victor Udoh è morto: tragedia nel mondo del calcio, aveva solo 21 anni

21 anni, l'attaccante nigeriano Victor Udoh è morto nella giornata di martedì 26 maggio. Ad annunciare la scomparsa è stato il suo vecchio club belga dell'Antwerp, dove il classe 2004 aveva militato nel 2024/2025, prima di mettersi in mostra con la squadra giovanile nelle annate precedenti.

"Con grande costernazione, il RAFC è venuto a conoscenza della morte dell'ex giocatore Victor Udoh" scrive l'Anversa sui propri canali social. "I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i cari di Victor. Auguriamo loro molta forza, sostegno e calore in questo periodo particolarmente difficile. Riposa in pace, Victor".

Nato in Nigeria, Udoh si era trasferito ad Anversa per far parte delle giovanili dell'Antwerp ancora minorenne, cominciando a mettersi in mostra in città e guadagnando il traferimento al Southampton nel 2025, prima di essere ceduto al club ceco del SK Dynamo České Budějovice.



