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Victor UdohGetty Images
Francesco Schirru

Victor Udoh è morto: tragedia nel mondo del calcio, aveva solo 21 anni

V. Udoh

Attaccante nigeriano classe 2004, Udoh è scomparso nella giornata di martedì 26 febbraio: lo ha annunciato il club belga dell'Antwerp, sua vecchia squadra.

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21 anni, l'attaccante nigeriano Victor Udoh è morto nella giornata di martedì 26 maggio. Ad annunciare la scomparsa è stato il suo vecchio club belga dell'Antwerp, dove il classe 2004 aveva militato nel 2024/2025, prima di mettersi in mostra con la squadra giovanile nelle annate precedenti.

"Con grande costernazione, il RAFC è venuto a conoscenza della morte dell'ex giocatore Victor Udoh" scrive l'Anversa sui propri canali social. "I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i cari di Victor. Auguriamo loro molta forza, sostegno e calore in questo periodo particolarmente difficile. Riposa in pace, Victor".

Nato in Nigeria, Udoh si era trasferito ad Anversa per far parte delle giovanili dell'Antwerp ancora minorenne, cominciando a mettersi in mostra in città e guadagnando il traferimento al Southampton nel 2025, prima di essere ceduto al club ceco del SK Dynamo České Budějovice.


  • LA SCOMPARSA AD ABUJA

    Udoh è morto ad Abuja, in Nigeria. La causa causa esatta della scomparsa è per ora sconosciuta, ma secondo i quotidiani locali il sospetto è un avvelenamento da cibo o bevande.

    Il giocatore ha trascorso la notte con alcuni amici, per poi essere ritrovato senza vita la mattina seguente. Le autorità locali non hanno rilasciato alcuna nota o dichiarazione ufficiali, viste le indagini in corso per fare luce su quanto accaduto ad Abuja.

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  • I MESSAGGI DI ANTWERP E SOUTHAMPTON




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