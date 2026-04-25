Verona retrocesso in Serie B contro il Lecce se: le combinazioni e cosa succede con un pareggio

Il Verona conta le settimane, se non i giorni o addirittura le ore, che lo separano dalla Serie B. Uno scenario che appare ormai inevitabile, al termine di un campionato disastroso praticamente dall'inizio alla fine.
Questa sera la formazione di Paolo Sammarco ospiterà il Lecce al Bentegodi nel terzo anticipo del sabato. E sì, con le giuste combinazioni potrebbe già essere la volta buona affinché la matematica lo condanni alla retrocessione nella serie cadetta.
Cosa deve accadere per concretizzare già stasera la retrocessione del Verona? Gli scenari e cosa cambierebbe con un pareggio contro il Lecce.