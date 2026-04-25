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VeronaGetty Images
Stefano Silvestri

Verona retrocesso in Serie B contro il Lecce se: le combinazioni e cosa succede con un pareggio

Serie A
Hellas Verona
Hellas Verona vs Lecce
Lecce

Il Verona è sempre più vicino a un ritorno in Serie B che sembra ormai inevitabile, e che potrebbe arrivare nella gara del Bentegodi contro il Lecce: con quali risultati può retrocedere.

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Il Verona conta le settimane, se non i giorni o addirittura le ore, che lo separano dalla Serie B. Uno scenario che appare ormai inevitabile, al termine di un campionato disastroso praticamente dall'inizio alla fine.

Questa sera la formazione di Paolo Sammarco ospiterà il Lecce al Bentegodi nel terzo anticipo del sabato. E sì, con le giuste combinazioni potrebbe già essere la volta buona affinché la matematica lo condanni alla retrocessione nella serie cadetta.

Cosa deve accadere per concretizzare già stasera la retrocessione del Verona? Gli scenari e cosa cambierebbe con un pareggio contro il Lecce.

  • LA CLASSIFICA DELLE ULTIME POSIZIONI

    Questa è la classifica della Serie A per quanto riguarda le ultime posizioni, ovvero quelle che interessano da vicino il Verona:

    16) Cagliari 33 punti

    17) Cremonese 28 punti

    18) Lecce 28 punti

    19) Verona 18 punti

    20) Pisa 18 punti

    Al quindicesimo posto, con 36 punti, c'è la Fiorentina: i gigliati hanno dunque 18 punti di vantaggio sul Verona a 5 giornate dalla fine e non possono più essere raggiunti.

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  • VERONA IN SERIE B SE...

    -Perde contro il Lecce

    Il Verona retrocederà in Serie B questa sera in un solo caso: se perderà al Bentegodi contro il Lecce. Con tutti gli altri risultati avrà ancora una speranza, benché minima se non quasi inesistente, di rimanere in Serie A nella prossima stagione.

    Vincendo in Veneto, infatti, il Lecce stesso salirebbe da solo al quartultimo posto con 31 punti, staccando la Cremonese. Il Verona rimarrebbe invece a 18, dunque a -13 dai salentini: uno svantaggio incolmabile con 4 partite ancora da giocare e 12 punti in palio.

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  • COSA SUCCEDE CON UN PAREGGIO

    Cosa accadrebbe invece nel caso Verona e Lecce terminasse in parità? Che la retrocessione dell'Hellas in Serie B non sarebbe matematica questa sera e neppure nel weekend, venendo certamente rimandata di almeno una giornata.

    La squadra di Sammarco salirebbe infatti a quota 19 punti e rimarrebbe a -10 dal Lecce, quartultimo con 29 punti dopo quello conquistato al Bentegodi. Al termine del campionato, come detto, mancheranno poi 4 turni, con 12 punti a disposizione.

  • COSA SUCCEDE CON UNA VITTORIA

    A maggior ragione, il Verona sarebbe certo di posticipare la caduta in Serie B di almeno una settimana in caso di vittoria contro il Lecce. Con questo scenario i veneti salirebbero a 21 punti, 7 in meno rispetto alla coppia Cremonese-Lecce, ferma a 28 al terzultimo/quartultimo posto.

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