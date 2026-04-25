Verona retrocesso in Serie B contro il Lecce se: le combinazioni e cosa succede con un pareggio

Cosa accadrebbe invece nel caso Verona e Lecce terminasse in parità? Che la retrocessione dell'Hellas in Serie B non sarebbe matematica questa sera e neppure nel weekend, venendo certamente rimandata di almeno una giornata.

La squadra di Sammarco salirebbe infatti a quota 19 punti e rimarrebbe a -10 dal Lecce, quartultimo con 29 punti dopo quello conquistato al Bentegodi. Al termine del campionato, come detto, mancheranno poi 4 turni, con 12 punti a disposizione.