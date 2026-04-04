La salvezza della Fiorentina passa anche dalle mani di David De Gea, il portiere spagnolo ex Manchester United che in una stagione complicatissima per i viola sta tenendo in piedi la squadra di Vanoli in questi ultimi mesi di campionato. Anche nella trasferta di Verona, scontro diretto fondamentale per non retrocedere, il 35enne ha fatto parate decisive per il risultato finale: la Fiorentina ha vinto 1-0, decisivo il goal di Nicolò Fagioli a poco più di dieci minuti dalla fine della partita. La gara è finita dieci contro dieci con un'espulsione per parte, Suslov per i gialloblù e Gudmundsson per gli ospiti.
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Verona-Fiorentina, De Gea: "Tutte le parate sono dedicate a mio padre che è in ospedale"
LA DEDICA DI DE GEA
Premiato come migliore in campo, nel post partita De Gea ha avuto un pensiero speciale: "Tutte le mie parate sono dedicate a mio padre che è in ospedale - ha raccontato ai microfoni di Dazn - Non abbiamo fatto la miglior partita della stagione, ma a volte è capitato di raccogliere meno di quanto ci meritavamo e oggi è successo il contrario; il calcio è così. Oggi eravamo concentrati su questa partita perché per la lotta-salvezza non abbiamo ancora fatto nulla, poi ci sarà l'Europa che ci dà nuovi stimoli: il Crystal Palace è una squadra che come tutte le squadre di Premier League attacca tanto e gioca in un campo piccolo, sono forti ma proveremo a fare del nostro meglio".
LA CLASSIFICA DELLA FIORENTINA
Con la vittoria contro il Verona la Fiorentina ha totalizzato la quarta partita consecutiva in campionato senza sconfitte, le gare diventano sei considerando anche l'andata e il ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow. Ora in Serie A i viola sono a +5 sulla zona retrocessione, il terz'ultimo posto è occupato dal Lecce a 27 punti, ma che ha una partita in meno (giocherà domani contro l'Atalanta), e la squadra di Vanoli è a quota 32 dopo aver superato il Cagliari grazie ai tre punti conquistati contro i gialloblù e approfittando del ko della squadra di Pisacane a Reggio Emilia col Sassuolo.
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