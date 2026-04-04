Verona-Fiorentina, De Gea: "Tutte le parate sono dedicate a mio padre che è in ospedale"

Premiato come migliore in campo, nel post partita De Gea ha avuto un pensiero speciale: "Tutte le mie parate sono dedicate a mio padre che è in ospedale - ha raccontato ai microfoni di Dazn - Non abbiamo fatto la miglior partita della stagione, ma a volte è capitato di raccogliere meno di quanto ci meritavamo e oggi è successo il contrario; il calcio è così. Oggi eravamo concentrati su questa partita perché per la lotta-salvezza non abbiamo ancora fatto nulla, poi ci sarà l'Europa che ci dà nuovi stimoli: il Crystal Palace è una squadra che come tutte le squadre di Premier League attacca tanto e gioca in un campo piccolo, sono forti ma proveremo a fare del nostro meglio".