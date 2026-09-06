Ufficiale, Grosso esonerato dalla Fiorentina: paga le tre sconfitte nelle prime tre giornate

L'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina è già finita quasi prima di iniziare. E non è una semplice indiscrezione o una voce di corridoio: è un dato di fatto.
In serata, dopo la conclusione di Juventus-Milan e della domenica di Serie A, ecco la svolta: l'ex allenatore del Sassuolo è stato esonerato.
Ad annunciarlo ufficialmente è stata la Fiorentina, sia con un comunicato sul proprio sito che con un post sui social. Senza perdere tempo, senza aspettare l'inizio della settimana o la prossima partita.
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