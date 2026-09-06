Ufficiale, Grosso esonerato dalla Fiorentina: paga le tre sconfitte nelle prime tre giornate

Dopo la sconfitta contro il Torino, lo stesso Grosso aveva ammesso di essere pronto a qualsiasi decisione societaria. Dunque, a un possibile esonero. Che alla fine si è materializzato.

"Io faccio l'allenatore, sto alle decisioni di chi è sopra di me - diceva a DAZN - Perdere questa partita è un peccato, nel primo tempo poteva andare meglio ma poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a tenere le redini della gara. Tutte cose che sapevo che sarebbero potute venir fuori, non siamo riusciti a mascherarle".

"Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni - spiegava invece in conferenza stampa - Quando siamo andati nello spogliatoio ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto, anche se non si vede. Non ho mai pensato di dimettermi".