Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Grosso FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Ufficiale, Grosso esonerato dalla Fiorentina: paga le tre sconfitte nelle prime tre giornate

Serie A
Fiorentina

In tarda serata il club viola ha annunciato ufficialmente il licenziamento dell'ex allenatore del Sassuolo, che paga il pessimo inizio di campionato della squadra.

Pubblicità

L'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina è già finita quasi prima di iniziare. E non è una semplice indiscrezione o una voce di corridoio: è un dato di fatto.

In serata, dopo la conclusione di Juventus-Milan e della domenica di Serie A, ecco la svolta: l'ex allenatore del Sassuolo è stato esonerato.

Ad annunciarlo ufficialmente è stata la Fiorentina, sia con un comunicato sul proprio sito che con un post sui social. Senza perdere tempo, senza aspettare l'inizio della settimana o la prossima partita.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • L'ANNUNCIO DELLA FIORENTINA

    Secco, senza troppi fronzoli o ringraziamenti, il comunicato con cui la Fiorentina ha comunicato la decisione di separarsi da Grosso:

    "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile".


    • Pubblicità

  • IL PESSIMO AVVIO DI CAMPIONATO

    La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è la sconfitta di sabato contro il Torino. Troppo dura, troppo pesante per poter essere ignorata o sottovalutata.

    La Fiorentina ha giocato male, paradossalmente peggio rispetto a una settimana prima col Frosinone. E alla fine è stata punita dall'ex Mandragora e da Adams dopo l'illusorio vantaggio firmato da Pellegrino all'inizio del secondo tempo.

    Salgono così a tre i ko in campionato della Fiorentina dopo altrettante giornate. Con 9 goal al passivo e appena uno segnato. Dati, pure questi, troppo pesanti per poter essere lasciati in secondo piano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE DI GROSSO

    Dopo la sconfitta contro il Torino, lo stesso Grosso aveva ammesso di essere pronto a qualsiasi decisione societaria. Dunque, a un possibile esonero. Che alla fine si è materializzato.

    "Io faccio l'allenatore, sto alle decisioni di chi è sopra di me - diceva a DAZN - Perdere questa partita è un peccato, nel primo tempo poteva andare meglio ma poi siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a tenere le redini della gara. Tutte cose che sapevo che sarebbero potute venir fuori, non siamo riusciti a mascherarle".

    "Il calcio mi ha messo davanti a tante sfide e il bello di questo sport è anche saper assorbire le delusioni - spiegava invece in conferenza stampa - Quando siamo andati nello spogliatoio ho dato la mano ai ragazzi perché hanno dato veramente tutto, anche se non si vede. Non ho mai pensato di dimettermi". 

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CACCIA AL SOSTITUTO

    Parallelamente alla decisione di esonerare Grosso dopo appena tre partite, la dirigenza della Fiorentina ha già iniziato a muoversi per il suo sostituto. Nei prossimi giorni, e certamente prima della trasferta contro il Venezia di venerdì 11, i viola tenteranno di mettere sotto contratto un altro allenatore per provare a dare la svolta a una stagione iniziata nel peggiore dei modi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Venezia crest
Venezia
VEN
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO