Udinese-Cremonese probabili formazioni, chi gioca? Le ultime su Vardy e sul sostituto di Ehizibue

La partita tra Udinese e Cremonese non è tra le co-esclusive Dazn, Sky e NOW, dunque è disponibile solamente attraverso l'app e il sito del primo servizio.

Chi ha attivato zona Dazn può comunque guardare Udinese-Cremonese sul satellite e in particolare sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1.

Al pari di quasi tutte le gare del torneo, la sfida di domenica non è in chiaro e gratis.