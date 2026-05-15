Udinese-Cremonese probabili formazioni, chi gioca? Le ultime su Vardy e sul sostituto di Ehizibue

Le tre partite salvezza del 37esimo turno di Serie A si giocano in contemporanea, per cui nella serata di domenica potrebbero esserci già una matematica, se non due. La Cremonese 18esima, infatti, deve vincere contro l'Udinese per sperare ancora nella salvezza o nello spareggio, ma un risultato negativo davanti a un successo del Lecce la condannerebbe alla retrocessione dopo appena un'annata nel massimo campionato.
Se il Cagliari ha bisogno di un punto per rimanere in Serie A, Lecce e Cremonese, la prima impegnata in casa del Sassuolo, sono quelle effettivamente nella 'vera' lotta salvezza, visto il minimo +1 giallorosso a 180 minuti dal termine. Tutto può comunque ancora succedere, compreso uno spareggio tra Cagliari e Cremonese.
Udinese-Cremonese vedrà i padroni di casa cercare di ottenere il miglior piazzamento degli ultimi anni, provando a salutare i tifosi di casa nel miglior modo possibile e dando loro appuntamento a fine agosto, quando comincerà il nuovo campionato.