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Vardy CremoneseGetty Images
Francesco Schirru

Udinese-Cremonese probabili formazioni, chi gioca? Le ultime su Vardy e sul sostituto di Ehizibue

Serie A
Udinese vs Cremonese
Udinese
Cremonese

Ultima spiaggia per la Cremonese, che deve battere l'Udinese e sperare in un passo falso del Lecce, a +1 in classifica in vista degli ultimi 180 minuti di Serie A.

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Le tre partite salvezza del 37esimo turno di Serie A si giocano in contemporanea, per cui nella serata di domenica potrebbero esserci già una matematica, se non due. La Cremonese 18esima, infatti, deve vincere contro l'Udinese per sperare ancora nella salvezza o nello spareggio, ma un risultato negativo davanti a un successo del Lecce la condannerebbe alla retrocessione dopo appena un'annata nel massimo campionato.

Se il Cagliari ha bisogno di un punto per rimanere in Serie A, Lecce e Cremonese, la prima impegnata in casa del Sassuolo, sono quelle effettivamente nella 'vera' lotta salvezza, visto il minimo +1 giallorosso a 180 minuti dal termine. Tutto può comunque ancora succedere, compreso uno spareggio tra Cagliari e Cremonese.

Udinese-Cremonese vedrà i padroni di casa cercare di ottenere il miglior piazzamento degli ultimi anni, provando a salutare i tifosi di casa nel miglior modo possibile e dando loro appuntamento a fine agosto, quando comincerà il nuovo campionato.

  • PROBABILE FORMAZIONE UDINESE

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zarraga, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

    Squalificati: Ehizibue | Indisponibili: Zanoli, Ekkelenkamp

    Ballottaggi: Zarraga 55%-Bertola 45%

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  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    CREMONESE (4-3-3): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Barbieri; Zerbin, Maleh, Grassi; Vandeputte, Vardy, Bonazzoli. All. Giampaolo

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baschirotto, Floriani, Pezzella

    Ballottaggi: Grassi 55%-Bondo 45%, Maleh 55%-Thorsby 45%

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  • DOVE VEDERE UDINESE-CREMONESE

    La partita tra Udinese e Cremonese non è tra le co-esclusive Dazn, Sky e NOW, dunque è disponibile solamente attraverso l'app e il sito del primo servizio.

    Chi ha attivato zona Dazn può comunque guardare Udinese-Cremonese sul satellite e in particolare sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1.

    Al pari di quasi tutte le gare del torneo, la sfida di domenica non è in chiaro e gratis.

Serie A
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