Tudor non ci sta: "Giocare Atalanta-Fiorentina a fine campionato non è giusto e regolare"

L'allenatore croato in conferenza verso Monza-Lazio: "Provedel non è recuperato. Qui grande appartenenza e passione ma poca obiettività nei giudizi".

Giornata di vigilia in casa Lazio e tempo di conferenza stampa per Igor Tudor. L’allenatore biancoceleste si è presentato davanti ai microfoni dei cronisti presenti nel centro sportivo di Formello per presentare la gara contro il Monza, in programma domani alle 18 all’U-Power Stadium e valida per la 35ª giornata.

Tudor ha parlato delle condizioni di Provedel e Zaccagni:

“Provedel non è recuperato, si è allenato con noi e basta. Uno che sta fuori due mesi e poi fa due allenamenti è in dubbio anche che possa andare in panchina. Zaccagni ha fatto 20 minuti, mezz’ora, vedremo oggi come prepararla. È un giocatore importante, viene da un periodo abbastanza problematico. Mancano poche gare, noi dobbiamo essere bravi di capire come utilizzarlo se dall’inizio o durante la gara”.

Tra i temi trattati anche la corsa alle coppe europee e il recupero della sfida tra Atalanta e Fiorentina, previsto al termine del campionato:

“Non è giusta, non è regolare. Ne possiamo parlare per tanto tempo. Il calcio italiano deve migliorare in questa regolarità di queste partite, di come organizzare il calendario”.