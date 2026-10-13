Tresoldi ci ha spiegato perché lo vogliamo in Nazionale: tripletta 'alla Bale' a San Siro che certifica il suo grande talento

"Per me è come un derby, giocare qui a San Siro è sempre stato il mio sogno e farlo contro l'Inter, per me che sono milanista, è ancora meglio. È un sogno, spero di godermi il più possibile questi minuti e di divertirmi", aveva detto prima della partita.

E Tresoldi si è divertito eccome: un rigore perfetto e due goal da attaccante vero. Già 9 reti in 11 partite giocate quest'anno, dopo le 23 della scorsa stagione in tutte le competizioni e il titolo di capocannoniere del campionato belga.

Una crescita esponenziale che a 22 anni lo sta portando verso l'elite degli attaccanti europei.