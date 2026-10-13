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Marco Trombetta

Tresoldi ci ha spiegato perché lo vogliamo in Nazionale: tripletta 'alla Bale' a San Siro che certifica il suo grande talento

Champions League
Inter
Inter vs Club Bruges
Club Bruges
N. Tresoldi

Nicolò Tresoldi si è preso definitivamente la scena, proprio in Italia, proprio a San Siro, con una fantastica tripletta all'Inter in Champions.

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Una serata magica, storica, una notte di quelle che sogni per una vita, quella di Nicolò Tresoldi a San Siro.

Una tripletta che certifica in maniera definitiva il grandissimo talento di questo ragazzo classe 2004 e ci dimostra il perché Italia e Germania se lo contendono.

  • UN DERBY STRAVINTO

    "Per me è come un derby, giocare qui a San Siro è sempre stato il mio sogno e farlo contro l'Inter, per me che sono milanista, è ancora meglio. È un sogno, spero di godermi il più possibile questi minuti e di divertirmi", aveva detto prima della partita.

    E Tresoldi si è divertito eccome: un rigore perfetto e due goal da attaccante vero. Già 9 reti in 11 partite giocate quest'anno, dopo le 23 della scorsa stagione in tutte le competizioni e il titolo di capocannoniere del campionato belga.

    Una crescita esponenziale che a 22 anni lo sta portando verso l'elite degli attaccanti europei.

  • TRIPLETTA 'ALLA BALE'

    Vi ricordate il primo e unico giocatore, prima di Tresoldi, a segnare una tripletta in Champions a San Siro contro l'Inter?

    Era stato Gareth Bale, nel 2010, anche in quell'occasione in un 4-3, ma quella volta per i nerazzurri.

    Considerando quella che poi è stata la carriera del gallese, non può che essere un buon segno per Tresoldi.

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  • ECCO PERCHE' LO VOGLIAMO IN NAZIONALE

    E per chi avesse dubbi sulla forza e sul potenziale di Tresoldi, questa sera è stata dimostrativa in tal senso.

    Soprattutto per chi si è chiesto il motivo per il quale la nostra Nazionale sta facendo di tutto per non lasciarselo sfuggire.

    Perché Tresoldi è nato a Cagliari, ma poi è cresciuto ad Hannover ed ha ottenuto la cittadinanza tedesca, militando nelle nazionali giovanili fino all'Under 21, con cui ha già segnato 16 goal in 27 partite.

    Mancini lo avrebbe voluto in Nazionale già nel suo primo giro di convocazioni per la Nations League, ma Tresoldi ha fatto un passo indietro. Prima vuole disputare gli Europei Under 21 con la Germania, poi deciderà.

    "Ha promesso al ct tedesco dell’Under 21 che avrebbe completato il ciclo - ha spiegato il padre - può battere i record realizzativi di categoria, visto che gli mancano 2 gol. Dopo l’Europeo si vedrà: speriamo intanto che si confermi ad alti livelli.

    Io sono italiano e lo è anche Nicolò, per nascita e famiglia. Ma esistono legami di riconoscenza che è impossibile ignorare. Lui è cresciuto là, parla quattro lingue, è un cittadino del mondo. In ogni caso deluderà qualcuno. Ma andrà rispettato".

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  • "CI SONO ATTACCANTI PIU' FORTI DI ME"

    Al fischio finale, Tresoldi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ovviamente di Nazionale, mettendo in mostra un altro aspetto che lo sta portando lontano: l'umiltà.

    "Si sono dette tante cose, alcune anche non vere. Io sono contento del mio percorso con la Germania, poi vedremo. Comunque io gioco in Belgio, ci sono attaccanti molto più forti di me sia nella Germania che nell'Italia. Poi vedremo, spero che questa serata aumenti anche la convinzione nei miei mezzi".


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