Tresoldi ci ha spiegato perché lo vogliamo in Nazionale: tripletta 'alla Bale' a San Siro che certifica il suo grande talento

E per chi avesse dubbi sulla forza e sul potenziale di Tresoldi, questa sera è stata dimostrativa in tal senso.
Soprattutto per chi si è chiesto il motivo per il quale la nostra Nazionale sta facendo di tutto per non lasciarselo sfuggire.
Perché Tresoldi è nato a Cagliari, ma poi è cresciuto ad Hannover ed ha ottenuto la cittadinanza tedesca, militando nelle nazionali giovanili fino all'Under 21, con cui ha già segnato 16 goal in 27 partite.
Mancini lo avrebbe voluto in Nazionale già nel suo primo giro di convocazioni per la Nations League, ma Tresoldi ha fatto un passo indietro. Prima vuole disputare gli Europei Under 21 con la Germania, poi deciderà.
"Ha promesso al ct tedesco dell’Under 21 che avrebbe completato il ciclo - ha spiegato il padre - può battere i record realizzativi di categoria, visto che gli mancano 2 gol. Dopo l’Europeo si vedrà: speriamo intanto che si confermi ad alti livelli.
Io sono italiano e lo è anche Nicolò, per nascita e famiglia. Ma esistono legami di riconoscenza che è impossibile ignorare. Lui è cresciuto là, parla quattro lingue, è un cittadino del mondo. In ogni caso deluderà qualcuno. Ma andrà rispettato".