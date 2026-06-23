Tragedia in Francia, morte cerebrale per Kenzo Kies, 21enne calciatore del Guingamp

Doveva essere una semplice giornata al fiume per Kenzo Kies e i suoi amici, si è trasformata in una tragedia.
Il giovane calciatore del Guingamp è attualmente tenuto in vita soltanto dall'ausilio dei macchinari.
Doveva essere una semplice giornata al fiume per Kenzo Kies e i suoi amici, si è trasformata in una tragedia.
Il giovane calciatore del Guingamp è attualmente tenuto in vita soltanto dall'ausilio dei macchinari.
Il giocatore e alcuni amici erano andati a rinfrescarsi nelle acque del fiume Rodano, ma la forte corrente li ha trascinati sott'acqua, impedendogli di risalire.
I soccorritori sono riusciti a rianimare i due amici di Kenzo Kies, mentre per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Da capire cosa ha portato all'annegamento, se le semplicemente le forti correnti oppure un malore.
Il 21enne attaccante, quest'anno in forza alla squadra B del Guingamp, è stato dichiarato cerebralmente morto.
Soltanto i macchinari lo tengono in vita, ma la cessazione di tutte le funzioni encefaliche è irreversibile.
Purtroppo non è il primo caso di annegamento in Francia nell'ultimo fine settimana. Sono addirittura 20 le persone che hanno perso la vita nuotando in acque non sorvegliate.