Tragedia in Francia, morte cerebrale per Kenzo Kies, 21enne calciatore del Guingamp

Il giocatore e alcuni amici erano andati a rinfrescarsi nelle acque del fiume Rodano, ma la forte corrente li ha trascinati sott'acqua, impedendogli di risalire.

I soccorritori sono riusciti a rianimare i due amici di Kenzo Kies, mentre per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Da capire cosa ha portato all'annegamento, se le semplicemente le forti correnti oppure un malore.