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Kenzo Kies
Marco Trombetta

Tragedia in Francia, morte cerebrale per Kenzo Kies, 21enne calciatore del Guingamp

Ligue 1

Kenzo Kies è in stato di morte cerebrale dopo essere annegato nel fiume Rodano: soltanto i macchinari lo tengono ancora in vita.

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Doveva essere una semplice giornata al fiume per Kenzo Kies e i suoi amici, si è trasformata in una tragedia.

Il giovane calciatore del Guingamp è attualmente tenuto in vita soltanto dall'ausilio dei macchinari.

  • COSA E' SUCCESSO

    Il giocatore e alcuni amici erano andati a rinfrescarsi nelle acque del fiume Rodano, ma la forte corrente li ha trascinati sott'acqua, impedendogli di risalire.

    I soccorritori sono riusciti a rianimare i due amici di Kenzo Kies, mentre per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Da capire cosa ha portato all'annegamento, se le semplicemente le forti correnti oppure un malore.

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  • MORTE CEREBRALE PER KENZO KIES

    Il 21enne attaccante, quest'anno in forza alla squadra B del Guingamp, è stato dichiarato cerebralmente morto.

    Soltanto i macchinari lo tengono in vita, ma la cessazione di tutte le funzioni encefaliche è irreversibile.

    Purtroppo non è il primo caso di annegamento in Francia nell'ultimo fine settimana. Sono addirittura 20 le persone che hanno perso la vita nuotando in acque non sorvegliate.

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