Torna a giocare dopo il ritiro per i playoff Mondiali, ma il ct non lo convoca: sorpresa per Marcelo Martins

Marcelo Moreno Martins, storico attaccante della Bolivia che era appena tornato dal ritiro per provare a spingere la sua rappresentativa verso i Mondiali 2026, via playoff, non è stato convocato dal ct Óscar Villegas. Una sorpresa per il giocatore, fuori dalla lista dei prescelti per la gara contro il Suriname, dalla quale arriverà l'avversaria dell'Iraq, già in finale nel mini percorso di spareggio.
In realtà Villegas aveva già praticamente escluso Martins a parole negli ultimi giorni, evidenziando come la Bolivia avesse necessità di vedere giocare lo storico attaccante per una partita intera, cosa necessaria per poterlo valutare in vista di un'eventuale convocazione."Se mi chiedete di Marcelo Martins, al momento non è convocato per la partita" aveva rivelato il ct Villegas, con la chiamata effettivamente non arrivata nella giornata di lunedì, quando la Bolivia ha svelato la lista finale per affrontare il Suriname il prossimo 26 marzo ed eventualmente l'Iraq in finale. La semifinale e la finale sono tra l'altro essenziali per un discorso di ripescaggio, perchè qualora l'Iran, vista la guerra in corso, non partecipasse al Mondiale, l'Iraq potrebbe a quel punto prenderne in posto indipendentemente dal risultato della finale al pari della vincente tra Bolivia e Suriname.