Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Marcelo Martins Moreno BoliviaAgencia Uno
Francesco Schirru

Torna a giocare dopo il ritiro per i playoff Mondiali, ma il ct non lo convoca: sorpresa per Marcelo Martins

Ritiratosi nel 2024, Martins è tornato in campo a febbraio per provare ad aiutare la Bolivia nei playoff Mondiali: niente da fare, troppo poco tempo per convincere il ct. Il fratello furioso: "Forza Suriname"; ovvero l'avversaria della sua rappresentativa.

Pubblicità

Marcelo Moreno Martins, storico attaccante della Bolivia che era appena tornato dal ritiro per provare a spingere la sua rappresentativa verso i Mondiali 2026, via playoff, non è stato convocato dal ct Óscar Villegas. Una sorpresa per il giocatore, fuori dalla lista dei prescelti per la gara contro il Suriname, dalla quale arriverà l'avversaria dell'Iraq, già in finale nel mini percorso di spareggio.

In realtà Villegas aveva già praticamente escluso Martins a parole negli ultimi giorni, evidenziando come la Bolivia avesse necessità di vedere giocare lo storico attaccante per una partita intera, cosa necessaria per poterlo valutare in vista di un'eventuale convocazione.

"Se mi chiedete di Marcelo Martins, al momento non è convocato per la partita" aveva rivelato il ct Villegas, con la chiamata effettivamente non arrivata nella giornata di lunedì, quando la Bolivia ha svelato la lista finale per affrontare il Suriname il prossimo 26 marzo ed eventualmente l'Iraq in finale. La semifinale e la finale sono tra l'altro essenziali per un discorso di ripescaggio, perchè qualora l'Iran, vista la guerra in corso, non partecipasse al Mondiale, l'Iraq potrebbe a quel punto prenderne in posto indipendentemente dal risultato della finale al pari della vincente tra Bolivia e Suriname.

  • IL POST DEL FRATELLO

    Stupito Martins, stupito anche il fratello Marlon, che via social ha pubblicato un post di cui si sta parlando tantissimo in patria:

    "Vamos Suriname" il messaggio su Instagram, a supportare la rappresentativa che affronterà la sua Bolivia. Un messaggio dovuto, ovviamente, alla mancata convocazione del fratello in vista dell'imminente playoff che potrebbe portare la rappresentativa sudamericana al Mondiale di giugno.

    • Pubblicità

  • IL RITORNO DI MARTINS

    Classe 1987 simbolo della Bolivia, per cui ha giocato tra il 2007 e il 2023, Martins si era ritirato nel 2024 dopo aver fatto brevemente parte del Cruzeiro, tra l'altro senza giocare. Nel febbraio 2026, vista la possibilità del Mondiale, lo storico attaccante nato da padre brasiliano e madre boliviana, ha firmato con il club boliviano del Oriente Petrolero, ma i pochi minuti in cui è sceso in campo non sono bastati al ct della sua rappresentativa, che avrebbe voluto vederlo alla prova maggiormente, così da valutarlo seriamente per i playoff.

    "Quello che ha giocato l'altro giorno non è sufficiente" aveva confessato il commissario tecnico Villegas. "Dobbiamo vederlo giocare tutti i 90 minuti e a un livello molto alto"

    Il tempo, però, non era dalla parte di Martins, vista la necessità di stilare una lista due settimane prima del playoff.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0