Torna a giocare dopo il ritiro per i playoff Mondiali, ma il ct non lo convoca: sorpresa per Marcelo Martins

Classe 1987 simbolo della Bolivia, per cui ha giocato tra il 2007 e il 2023, Martins si era ritirato nel 2024 dopo aver fatto brevemente parte del Cruzeiro, tra l'altro senza giocare. Nel febbraio 2026, vista la possibilità del Mondiale, lo storico attaccante nato da padre brasiliano e madre boliviana, ha firmato con il club boliviano del Oriente Petrolero, ma i pochi minuti in cui è sceso in campo non sono bastati al ct della sua rappresentativa, che avrebbe voluto vederlo alla prova maggiormente, così da valutarlo seriamente per i playoff.

"Quello che ha giocato l'altro giorno non è sufficiente" aveva confessato il commissario tecnico Villegas. "Dobbiamo vederlo giocare tutti i 90 minuti e a un livello molto alto"

Il tempo, però, non era dalla parte di Martins, vista la necessità di stilare una lista due settimane prima del playoff.