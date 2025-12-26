Torino-Cagliari probabili formazioni, chi gioca tra Simeone e Zapata e nella difesa rossoblù

Tempo di riflessioni sull'anno appena trascorso per Torino e Cagliari, che salutano il 2025 affrontandosi all'Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Punti importanti in palio, nonchè la ricerca della continuità, così da chiudere l'anno nel migliore dei modi per accogliere quello nuovo con maggiore consapevolezza.
Separate da cinque punti, con il Torino più vicino al treno europeo rispetto a un Cagliari maggiormente tendente alla zona calda, le due squadre vengono da un periodo altalenante, con i granata che hanno conquistato due successi di fila dopo diverse sconfitte consecutive e i sardi reduci da cinque punti in cinque partite, di cui l'ultima pareggiata sull'Isola, contro il Pisa.
Causa Coppa d'Africa non potranno essere della gara i vari Liteta, Luvumbo, Coco e Masina.