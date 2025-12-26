Pubblicità
Giovanni Simeone Torino
Francesco Schirru

Torino-Cagliari probabili formazioni, chi gioca tra Simeone e Zapata e nella difesa rossoblù

Le ultimissime sulle formazioni di Torino-Cagliari, ultima partita del 2025 per entrambe le squadre. Non ci saranno Masina, Schuurs, Luvumbo e Liteta.

Tempo di riflessioni sull'anno appena trascorso per Torino e Cagliari, che salutano il 2025 affrontandosi all'Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Punti importanti in palio, nonchè la ricerca della continuità, così da chiudere l'anno nel migliore dei modi per accogliere quello nuovo con maggiore consapevolezza.

Separate da cinque punti, con il Torino più vicino al treno europeo rispetto a un Cagliari maggiormente tendente alla zona calda, le due squadre vengono da un periodo altalenante, con i granata che hanno conquistato due successi di fila dopo diverse sconfitte consecutive e i sardi reduci da cinque punti in cinque partite, di cui l'ultima pareggiata sull'Isola, contro il Pisa.

Causa Coppa d'Africa non potranno essere della gara i vari Liteta, Luvumbo, Coco e Masina.

  • TORINO–CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Gineitis, Asllani, Lazaro; Vlasic, Simeone, Adams. All. Baroni

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Masina, Schuurs

    Ballottaggi: Paleari 55%-Israel 45%, Gineitis 55%-Casadei 45%, Simeone 55%-Zapata 45%

  • TORINO–CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli; Palestra, Gaetano, Esposito; Borrelli. All. Pisacane

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Liteta, Luvumbo, Ze Pedro, Mina, Rodriguez

    Ballottaggi: Luperto 55%-Rodriguez 45%, Borrelli 55%-Kilicsoy 45%

  • DOVE VEDERE TORINO-CAGLIARI IN TV

    Dazn trasmette l'intera Serie A 2025/2026, dunque anche la partita tra Torino e Cagliari di scena sabato 27 dicembre alle ore 15:00.

    Per chi ha attivato l'opzione zona Dazn su Sky, inoltre, c'è la possibilità di seguire Torino-Cagliari anche sul satellite e in particolare sul canale numero 214, ovvero Dazn 1.

  • I PRECEDENTI TORINO-CAGLIARI

    La sfida del 27 dicembre è di fatto la numero 99 tra Torino e Cagliari. I granata hanno avuto la meglio in più occasioni, in particolare 39, mentre i pareggi sono al secondo posto nel numero di 32.

    A completare i precedenti dei match tra Cagliari e Torino sono le vittorie rossoblù, con un totale di 27.

