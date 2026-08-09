Tonali perde la testa in amichevole: scintille e spintoni durante Tottenham-Getafe

Non sono mancate le scintille nell’amichevole tra Tottenham e Getafe, terminata 1-1. A prendersi la scena, in negativo, è stato Sandro Tonali, protagonista di un acceso confronto con il centrocampista spagnolo Mario Martín.
Dopo un contrasto di gioco, il centrocampista italiano ha reagito in maniera veemente, lasciandosi andare a una serie di spintoni all’indirizzo dell’avversario. Un eccesso di nervosismo che ha immediatamente acceso gli animi in campo, costringendo i compagni a intervenire per evitare che la situazione degenerasse.