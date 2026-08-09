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Tonali perde la testa in amichevole: scintille e spintoni durante Tottenham-Getafe

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Tottenham Hotspur vs Getafe
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Episodio di nervosismo per il centrocampista italiano in amichevole.

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Non sono mancate le scintille nell’amichevole tra Tottenham e Getafe, terminata 1-1. A prendersi la scena, in negativo, è stato Sandro Tonali, protagonista di un acceso confronto con il centrocampista spagnolo Mario Martín.


Dopo un contrasto di gioco, il centrocampista italiano ha reagito in maniera veemente, lasciandosi andare a una serie di spintoni all’indirizzo dell’avversario. Un eccesso di nervosismo che ha immediatamente acceso gli animi in campo, costringendo i compagni a intervenire per evitare che la situazione degenerasse.


  • LA PARTITA

    Sul terreno di gioco, il match si è chiuso in parità, sull'1-1. Il Getafe ha trovato il vantaggio al 66' con Alberto Risco, prima della risposta del Tottenham, arrivata appena quattro minuti più tardi con Conor Gallagher.


    Gli Spurs hanno avuto il controllo del gioco per larghi tratti, ma il Getafe ha resistito grazie a un'organizzazione difensiva efficace e a una prestazione di alto livello tra i pali. Il risultato finale, però, passa in secondo piano rispetto all'episodio che ha visto protagonista Tonali, autore di un momento di evidente nervosismo.





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