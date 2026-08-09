Tonali perde la testa in amichevole: scintille e spintoni durante Tottenham-Getafe

Sul terreno di gioco, il match si è chiuso in parità, sull'1-1. Il Getafe ha trovato il vantaggio al 66' con Alberto Risco, prima della risposta del Tottenham, arrivata appena quattro minuti più tardi con Conor Gallagher.





Gli Spurs hanno avuto il controllo del gioco per larghi tratti, ma il Getafe ha resistito grazie a un'organizzazione difensiva efficace e a una prestazione di alto livello tra i pali. Il risultato finale, però, passa in secondo piano rispetto all'episodio che ha visto protagonista Tonali, autore di un momento di evidente nervosismo.















