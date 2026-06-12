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Wales v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Thomas Partey non può entrare in Canada: vietato il visto d'ingresso, non giocherà Ghana-Panama

Coppa del Mondo
Ghana vs Panama
Ghana
Panama
T. Partey

Il centrocampista del Villarreal è stato accusato di stupro tra luglio del 2025 e febbraio 2026 e si è visto vietare l'ingresso in Canada: salterà la prima partita del Ghana.

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Thomas Partey non giocherà Ghana-Panama, in programma verso la fine della prossima settimana. E la motivazione non ha a che fare con un infortunio o una scelta tecnica del proprio ct.

Ancora una volta è un fatto extracalcistico a interferire sui Mondiali e sul loro svolgimento. Anche se diverso da quello che, ad esempio, nei giorni scorsi ha coinvolto il fischietto somalo Omar Artan.

A pesare in questo caso sono le recenti vicende giudiziarie di Partey, come rivelato in prima istanza dal The Athletic. Ed è per questo motivo che il centrocampista oggi in forza al Villarreal dovrà rinviare il proprio esordio ai Mondiali 2026.

  • IL COMUNICATO DELLA FIFA

    Questo è il comunicato della FIFA sul caso Partey, divulgato dal The Athletic:

    "La FIFA conferma che il giocatore Thomas Partey non potrà recarsi dal centro di allenamento della nazionale ghanese a Boston, negli Stati Uniti, in Canada per la prima partita contro Panama, mercoledì 17 giugno, poiché la sua richiesta di visto è stata respinta dal governo canadese. La FIFA non è coinvolta nelle procedure di immigrazione dei paesi ospitanti, inclusa la concessione dei visti. Come per i precedenti eventi FIFA, è il governo ospitante a decidere in ultima istanza chi riceve il visto e chi viene ammesso nel paese".

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  • L'ACCUSA DI STUPRO

    Il visto d'ingresso in Canada è stato negato a Partey, come accennato, a causa delle vicende giudiziarie che recentemente hanno coinvolto il calciatore.

    Partey è stato accusato di cinque capi d'imputazione per stupro nel luglio dello scorso anno, più altri due nel febbraio del 2026. In entrambi i casi il giocatore ghanese si è dichiarato non colpevole.

    Convocato nonostante questa vicenda, l'ex centrocampista di Atletico Madrid e Arsenal è stato fatto entrare regolarmente negli Stati Uniti raggiungendo la sede del ritiro assieme ai compagni.

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  • COSA PREVEDE IL GOVERNO DEL CANADA

    "Se hai commesso un reato o sei stato condannato per un reato, potresti non essere autorizzato a entrare in Canada": così recita il sito del Governo canadese.

    In realtà, come ricorda ancora The Athletic, attualmente Partey è in attesa di processo dopo essere stato incriminato: dunque non è stato condannato.

  • NIENTE GHANA-PANAMA

    Il Ghana giocherà una sola partita in Canada: quella d'esordio, appunto, che vedrà le Black Stars sfidare Panama a Toronto. Il match è in programma nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 giugno, con calcio d'inizio alle ore 1 italiane.

    Partey, al quale è stato negato il visto d'ingresso nel paese, non ci sarà: potrà esordire solo nella seconda partita, contro l'Inghilterra, che si giocherà negli Stati Uniti esattamente come la terza, contro la Croazia.

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