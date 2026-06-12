Thomas Partey non può entrare in Canada: vietato il visto d'ingresso, non giocherà Ghana-Panama

Thomas Partey non giocherà Ghana-Panama, in programma verso la fine della prossima settimana. E la motivazione non ha a che fare con un infortunio o una scelta tecnica del proprio ct.
Ancora una volta è un fatto extracalcistico a interferire sui Mondiali e sul loro svolgimento. Anche se diverso da quello che, ad esempio, nei giorni scorsi ha coinvolto il fischietto somalo Omar Artan.
A pesare in questo caso sono le recenti vicende giudiziarie di Partey, come rivelato in prima istanza dal The Athletic. Ed è per questo motivo che il centrocampista oggi in forza al Villarreal dovrà rinviare il proprio esordio ai Mondiali 2026.