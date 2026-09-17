Thiam o Tornqvist, chi è il portiere titolare del Monza e perché contro il Sassuolo gioca l'ex Como

Tornqvist, del resto, ha lasciato il Como proprio per una ragione: lottare per una maglia da titolare. Ambizione che in riva al lago non avrebbe potuto concretizzare con la presenza di Butez a ostruirgli lo spazio.

Per questo motivo il ventiquattrenne portiere svedese ha chiesto e ottenuto la cessione in prestito proprio negli ultimi giorni del mercato estivo. Una mossa che al suo ex allenatore Cesc Fabregas non è piaciuta nemmeno un po'.

"Non stavamo cercando un portiere - ha detto lo spagnolo a mercato chiuso - Cinque giorni fa Noel Tornqvist è venuto da me dicendo che aveva un paio di possibilità di trasferimento. Sono stato molto sincero: se avessimo trovato un altro portiere, avrebbe potuto andare; altrimenti sarebbe dovuto rimanere, perché abbiamo bisogno di tre portieri. Il giorno successivo è tornato da me. Per otto mesi avevo visto una persona incredibile e in due giorni ne ho vista un’altra. È stata una cosa brutta e lo dico pubblicamente: ha voluto forzare molto la partenza e questo non mi è piaciuto".