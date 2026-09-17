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Thiam MonzaGetty Images
Stefano Silvestri

Thiam o Tornqvist, chi è il portiere titolare del Monza e perché contro il Sassuolo gioca l'ex Como

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Monza
Monza vs Sassuolo
Serie A
D. Thiam
N. Toernqvist

Ribaltone tra i pali del Monza: Juric ha annunciato che consegnerà una maglia da titolare a Tornqvist al posto di Thiam. Cosa può succedere di qui in avanti.

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Le gerarchie tra i pali del Monza cambiano, ed è una bella svolta: esce Demba Thiam, entra al suo posto Noel Tornqvist.

Ivan Juric, allenatore dei brianzoli, ha annunciato nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Sassuolo la propria decisione: Thiam ha perso il posto proprio a favore di Tornqvist.

Contro i neroverdi, nella gara della quinta giornata di Serie A in programma venerdì 18 in anticipo, giocherà dunque l'ex portiere del Como dal primo minuto.


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  • LE PAROLE DI JURIC

    A precisa domanda di un giornalista presente in sala stampa su chi giocherà contro il Sassuolo, Juric ha risposto in maniera altrettanto secca: "Domani giocherà Noel". Ovvero Tornqvist, appunto.

    Thiam dovrà dunque accomodarsi in panchina dopo aver giocato titolare nella seconda, terza e quarta giornata. All'esordio contro l'Inter era infatti squalificato e il suo posto era stato preso da Pizzignacco.

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  • LA PRESTAZIONE NEGATIVA DI LECCE

    L'ultima partita di Thiam tra i pali del Monza non è stata positiva. Tanto che proprio lui è stato considerato uno dei principali "colpevoli" per la sconfitta di domenica scorsa al Via del Mare.

    L'ex portiere della Cremonese ha avuto enormi difficoltà nelle uscite. Come in occasione degli angoli da cui sono nati l'1-0 di Coulibaly e il 2-0 di Tiago Gabriel: in entrambe le occasioni è rimasto piantato tra i pali.

    Non bene, Thiam, nemmeno sul terzo goal del Lecce segnato da Coulibaly: anche in quell'occasione è rimasto in una sorta di via di mezzo, venendo superato dal tocco ravvicinato del maliano.

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  • TORNQVIST TITOLARE

    Tornqvist, del resto, ha lasciato il Como proprio per una ragione: lottare per una maglia da titolare. Ambizione che in riva al lago non avrebbe potuto concretizzare con la presenza di Butez a ostruirgli lo spazio.

    Per questo motivo il ventiquattrenne portiere svedese ha chiesto e ottenuto la cessione in prestito proprio negli ultimi giorni del mercato estivo. Una mossa che al suo ex allenatore Cesc Fabregas non è piaciuta nemmeno un po'.

    "Non stavamo cercando un portiere - ha detto lo spagnolo a mercato chiuso - Cinque giorni fa Noel Tornqvist è venuto da me dicendo che aveva un paio di possibilità di trasferimento. Sono stato molto sincero: se avessimo trovato un altro portiere, avrebbe potuto andare; altrimenti sarebbe dovuto rimanere, perché abbiamo bisogno di tre portieri. Il giorno successivo è tornato da me. Per otto mesi avevo visto una persona incredibile e in due giorni ne ho vista un’altra. È stata una cosa brutta e lo dico pubblicamente: ha voluto forzare molto la partenza e questo non mi è piaciuto".

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  • COSA SUCCEDE DA ADESSO

    Tornqvist, insomma, è il nuovo portiere titolare del Monza. E la sua aspirazione è chiarissima: mantenere il posto e scalzare definitivamente Thiam.

    Certo, dovrà rispondere sul campo e dimostrare di meritarsi la fiducia che Juric ha deciso di concedergli. Una missione che al collega, bucato sette volte in tre partite di campionato, è riuscita solo parzialmente.

    Un nuovo ribaltone non è escluso nei prossimi mesi: dipenderà appunto dalle prestazioni di Tornqvist e dal grado di sicurezza che quest'ultimo riuscirà a trasmettere alla squadra e a Juric. Ma intanto il cambio in porta diventerà effettivo già contro il Sassuolo.

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