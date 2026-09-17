Thiam o Tornqvist, chi è il portiere titolare del Monza e perché contro il Sassuolo gioca l'ex Como

Le gerarchie tra i pali del Monza cambiano, ed è una bella svolta: esce Demba Thiam, entra al suo posto Noel Tornqvist.
Ivan Juric, allenatore dei brianzoli, ha annunciato nella conferenza stampa della vigilia di Monza-Sassuolo la propria decisione: Thiam ha perso il posto proprio a favore di Tornqvist.
Contro i neroverdi, nella gara della quinta giornata di Serie A in programma venerdì 18 in anticipo, giocherà dunque l'ex portiere del Como dal primo minuto.
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