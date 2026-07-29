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Lelio Donato

Theo Hernandez torna in Serie A? Le voci su Juventus e Napoli: il prezzo, quanto guadagna e com'è andato all'Al-Hilal

Calciomercato
Juventus

Il terzino è finito in panchina durante i Mondiali quando Deschamps gli ha preferito Digne e vorrebbe tornare in Italia. Ma l'attuale ingaggio è fuori portata per tutti: a chi servirebbe Theo Hernandez in Serie A?

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Theo Hernandez ha voglia di Serie A. Questo almeno è quanto scrive 'Tuttosport' secondo cui l'ex Milan si sarebbe offerto a due società italiane.

Il terzino francese, reduce da un Mondiale in cui è finito in panchina, avrebbe bussato alle porte di Juventus e Napoli per tornare a giocare in un campionato che conosce benissimo. E dove ha lasciato ottimi ricordi.

Il ritorno di Theo Hernandez in Serie A però resta complicato per motivi tecnici ma, soprattutto, economici. A partire dall'ingaggio attuale che è nettamente fuori portata per tutti i club italiani.

Ma a chi servirebbe di più Theo Hernandez? E com'è andato in Arabia Saudita?

  • THEO HERNANDEZ SI OFFRE IN ITALIA

    Come dicevamo sopra Theo Hernandez si sarebbe offerto alla Juventus.

    I bianconeri, d'altronde, potrebbero cedere Andrea Cambiaso e in quel caso dovrebbero poi trovare un nuovo terzino sinistro.

    Il francese inoltre è legatissimo a Frederic Massara, nuovo dirigente della Juventus, col quale ha vinto uno Scudetto da assoluto protagonista al Milan.

    Theo Hernandez avrebbe avanzato la sua candidatura anche al Napoli dove però il ruolo è attualmente coperto.

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  • JUVE O NAPOLI: A CHI SERVIREBBE?

    Classe 1997, Theo Hernandez è nel pieno della maturità calcistica ed è un giocatore fisicamente integro.

    Le sue qualità, soprattutto quando si tratta di spingere con continuità sulla fascia sinistra, non sono in discussione.

    Qualità che tornerebbero sicuramente utili alla Juventus dove l'attuale titolare del ruolo, ovvero Cambiaso, è reduce da due stagioni a dir poco deludenti tanto da finire sul mercato.

    Ad oggi però di offerte concrete per l'esterno bianconero non ne sono arrivate. Tanto che lui stesso al termine dell'amichevole contro lo Standard Liegi ha dichiarato: "Restare qui? Direi di sì, penso di sì. Ogni giorno c'è uno che deve andare via, preso dal Manchester City, dal Barcellona o dal Real Madrid. Ci siamo abituati, fa parte del gioco".

    Per quanto riguarda il Napoli, invece, la fascia sinistra è attualmente sold out visto che da quella parte Allegri può contare su Olivera, Spinazzola e Gutierrez. Difficile ipotizzare che gli azzurri decidano quindi di investire su Theo Hernandez.

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  • PREZZO E INGAGGIO: COSTI TROPPO ALTI

    Anche perché c'è da valutare il fattore economico che di fatto taglierebbe fuori tutte le società italiane.

    Theo Hernandez è ancora tesserato con l'Al-Hilal, dove attualmente guadagna qualcosa come venti milioni di euro lordi a stagione.

    Tanto per farsi un'idea il tetto fissato dalla Juventus non supera i tredici milioni lordi (ovvero quanto guadagna Yildiz dopo il rinnovo).

    Il tutto senza considerare che ci sarebbe anche da pagare il cartellino visto che Theo Hernandez è sotto contratto fino al 2028. A meno che l'Al-Hilal non accetti di cederlo in prestito.

    Il ritorno del francese in Serie A, insomma, al momento sembra quantomeno complicato.

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  • COM'È ANDATO TRA AL-HILAL E MONDIALI

    Ma com'è andato Theo Hernandez all'Al-Hilal?

    Il francese si è trasferito in Arabia Saudita l'estate scorsa quando il Milan ha deciso di cederlo per 25 milioni di euro, anche in seguito ad alcuni comportamenti non particolarmente apprezzati dalla società rossonera.

    La sua prima e finora unica stagione con la squadra di Inzaghi si è conclusa con 44 presenze complessive in cui ha segnato nove goal e fornito sei assist. Numeri che gli sono valsi la convocazione per i Mondiali dove è partito titolare al debutto contro il Senegal.

    Poi però Deschamps gli ha preferito Lucas Digne facendolo partire dalla panchina in tutta la fase ad eliminazione diretta. Una scelta che specie in finale non ha pagato visto che l'ex Roma è stato letteralmente travolto da Lamine Yamal.

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