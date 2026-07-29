Theo Hernandez torna in Serie A? Le voci su Juventus e Napoli: il prezzo, quanto guadagna e com'è andato all'Al-Hilal

Ma com'è andato Theo Hernandez all'Al-Hilal?

Il francese si è trasferito in Arabia Saudita l'estate scorsa quando il Milan ha deciso di cederlo per 25 milioni di euro, anche in seguito ad alcuni comportamenti non particolarmente apprezzati dalla società rossonera.

La sua prima e finora unica stagione con la squadra di Inzaghi si è conclusa con 44 presenze complessive in cui ha segnato nove goal e fornito sei assist. Numeri che gli sono valsi la convocazione per i Mondiali dove è partito titolare al debutto contro il Senegal.

Poi però Deschamps gli ha preferito Lucas Digne facendolo partire dalla panchina in tutta la fase ad eliminazione diretta. Una scelta che specie in finale non ha pagato visto che l'ex Roma è stato letteralmente travolto da Lamine Yamal.