Theo Hernandez torna in Serie A? Le voci su Juventus e Napoli: il prezzo, quanto guadagna e com'è andato all'Al-Hilal

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Theo Hernandez ha voglia di Serie A. Questo almeno è quanto scrive 'Tuttosport' secondo cui l'ex Milan si sarebbe offerto a due società italiane.
Il terzino francese, reduce da un Mondiale in cui è finito in panchina, avrebbe bussato alle porte di Juventus e Napoli per tornare a giocare in un campionato che conosce benissimo. E dove ha lasciato ottimi ricordi.
Il ritorno di Theo Hernandez in Serie A però resta complicato per motivi tecnici ma, soprattutto, economici. A partire dall'ingaggio attuale che è nettamente fuori portata per tutti i club italiani.
Ma a chi servirebbe di più Theo Hernandez? E com'è andato in Arabia Saudita?