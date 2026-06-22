Theo Hernandez torna in Serie A? Dove può andare tra Juventus e Como

L’ex Milan non ha brillato nella prima uscita dei Bleus, anzi è stato tra i peggiori ed è finito sul banco degli imputati per la rete degli africani, dove ha mostrato le sue lacune difensive. Per la seconda uscita dei suoi il ct Deschamps starebbe pensando a un cambio per l’attuale terzino dell’Al-Hilal che sarebbe rimpiazzato da Digne. Intanto, sul mancino impazzano le voci di mercato e, secondo la Gazzetta dello Sport, non è da escludere un suo ritorno in Europa e, a sorpresa, un suo passaggio alla Juventus.

Il primo ostacolo da superare è certamente l’ingaggio faraonico che la squadra di Inzaghi gli garantisce: 20 milioni a stagione (per altri due anni). L’Al-Hilal lo ha comprato per 25 milioni, battendo il tentativo dell'Atletico Madrid, ma il giocatore vorrebbe tornare e ci sarebbero stati già sondaggi da parte di squadre europee. A 28 anni Theo sa che il suo futuro sarà di nuovo in Europa: vuole un top club e buone prestazioni nella Coppa del mondo potrebbero farlo tornare sulla cresta dell’onda.