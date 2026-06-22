Riflettori sulla Francia e su Theo Hernandez tra le prestazioni ai Mondiali e un nuovo trasferimento per l’ex terzino milanista che, dopo un anno dall’arrivo in Arabia Saudita, potrebbe rifare le valigie, direzione Europa.
Theo Hernandez torna in Serie A? Dove può andare tra Juventus e Como
THEO OCCASIONE PER LA JUVENTUS
L’ex Milan non ha brillato nella prima uscita dei Bleus, anzi è stato tra i peggiori ed è finito sul banco degli imputati per la rete degli africani, dove ha mostrato le sue lacune difensive. Per la seconda uscita dei suoi il ct Deschamps starebbe pensando a un cambio per l’attuale terzino dell’Al-Hilal che sarebbe rimpiazzato da Digne. Intanto, sul mancino impazzano le voci di mercato e, secondo la Gazzetta dello Sport, non è da escludere un suo ritorno in Europa e, a sorpresa, un suo passaggio alla Juventus.
Il primo ostacolo da superare è certamente l’ingaggio faraonico che la squadra di Inzaghi gli garantisce: 20 milioni a stagione (per altri due anni). L’Al-Hilal lo ha comprato per 25 milioni, battendo il tentativo dell'Atletico Madrid, ma il giocatore vorrebbe tornare e ci sarebbero stati già sondaggi da parte di squadre europee. A 28 anni Theo sa che il suo futuro sarà di nuovo in Europa: vuole un top club e buone prestazioni nella Coppa del mondo potrebbero farlo tornare sulla cresta dell’onda.
PIACE DA TEMPO ANCHE AL COMO
Europa sì ma anche Italia. In Serie A, infatti, qualcuno potrebbe aver bisogno di un terzino come lui. Anzitutto, la Juve che, in caso di cessione di Cambiaso, dovrebbe prendere un laterale. Oltre ai bianconeri, poi, il Como che lo aveva cercato nel gennaio 2025 e che ora potrebbe rifarsi sotto con una Champions in più da offrirgli. Tra Mondiali e mercato, l’Europa non si è dimenticata di Theo Hernandez.
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