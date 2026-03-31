Svezia-Italia Under 21: marcatori e tabellino: Koleosho show, gli azzurrini continuano la rincorsa alla Polonia

Tutto facile, fin troppo.

L'Italia Under 21 si spiana subito la strada in discesa e travolge la Svezia a domicilio, confezionando un 4-0 (stesso risultato dell'andata) che non ammette repliche e consente ai ragazzi di Silvio Baldini di proseguire la rincorsa alla Polonia (capolista del Gruppo E a punteggio pieno dopo 8 gare).

Troppo superiori gli azzurrini, sia tecnicamente che dal punto di vista psico-fisico, i quali trascinati da un super Koleosho (doppietta e assist) la sbloccano e mettono in cassaforte già a metà della prima frazione: l'ala del Burnley (in prestito al Paris FC) al 18' trasforma un rigore concesso per un fallo su Lipani, mentre al 21' si mette in proprio capitalizzando un disastro difensivo degli scandinavi, nel reparto arretrato a dir poco generosi.

Lo dimostra anche il buco dove Ndour si infila a nozze su pallone filtrante di Koleosho per calare il tris in avvio di ripresa, nonché l'inzuccata di Lipani - lasciato libero di staccare in area - su corner di Bartesaghi che vale poker e trionfo in terra svedese.

La marcia degli azzurrini a ridosso della vetta continua: il gap resta di -3, ma l'ultima giornata prevede lo scontro diretto in Italia. Insomma, giochi apertissimi.