Sucic e Diouf, le seconde linee dell'Inter che hanno cambiato la partita contro il Como: possibili segnali per il futuro

Per quanto riguarda Sucic, c'è una considerazione da fare in relazione al pessimo momento vissuto negli ultimi mesi: come riportato da 'FcInter1908', il croato ha infatti più volte giocato con la mano sinistra rotta e dunque con un braccio molto limitato nei movimenti.

Il fattaccio è avvenuto a Cremona e da allora il croato ha preferito seguire la via del silenzio: dopo l'operazione non si è fermato e non ha mai detto nulla per evitare di favorire gli avversari che lo avrebbero potuto prendere di mira nei contrasti.

Ora che il problema è stato risolto si è rivisto anche il vero Sucic, ossia il giocatore capace di entusiasmare con giocate d'alta scuola che lo avevano fatto salire in cattedra soprattutto nella prima parte di stagione.