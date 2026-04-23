Sucic e Diouf, le seconde linee dell'Inter che hanno cambiato la partita contro il Como: possibili segnali per il futuro

Una finale di Coppa Italia conquistata al termine di una rimonta sensazionale, contro un Como costretto a prendere atto dell'ennesimo risultato negativo negli scontri diretti: l'Inter è tornata 'pazza' sotto la guida di Cristian Chivu.
La doppia intuizione del tecnico rumeno di inserire sia Petar Sucic che Andy Diouf al posto di Piotr Zielinski e Federico Dimarco ha sortito l'effetto sperato: una mossa che in prima battuta ha fatto storcere il naso a molti, rivelatasi però vincente e più che mai azzeccata.
Sia il croato che il francese hanno, a modo loro, cambiato l'inerzia di un incontro che per l'Inter sembrava avere in serbo un epilogo completamente agli antipodi: impatto che potrebbe seriamente modificare anche le prospettive future di questi due giocatori spesso finiti al centro delle critiche.