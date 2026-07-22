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Santiago Gimenez MilanGetty Images

Su Santi Gimenez spunta la Lazio: Gattuso vuole il messicano, ma il Milan deve aprire al prestito

Milan
Lazio
S. Gimenez
Calciomercato
G. Gattuso

I biancocelesti cercano soluzioni sul mercato e la nuova idea arriva dal Milan.

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La Lazio cerca un attaccante e la lista dei nomi osservati è già ampia.


John Kennedy sembrerebbe oggi il nome in pole, ma la trattativa con il Fluminense non si sblocca e così i biancocelesti valutano altri profili.


RobertoPiccoli e Andrea Pinamonti sono due soluzioni, ma secondo Il Messaggero questi nomi non scaldano particolarmente GennaroGattuso. Che, invece, avrebbe già espresso la propria preferenza fin dai primi giorni a Formello.


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  • GATTUSO VUOLE GIMENEZ

    Stando a Il Messaggero infatti, il nuovo allenatore biancoceleste ritiene che il profilo ideale sia quello di Santiago Gimenez.


    Il messicano classe 2001 ha faticato tanto al Milan, soprattutto in questa stagione (anche a causa degli infortuni) chiusa con un solo goal in Coppa Italia e nessuno in Serie A, e con i Mondiali che non hanno migliorato la situazione.


    In Olanda però, con la maglia del Feyenoord aveva fatto vedere grandi cose, realizzando 65 reti nelle 105 presenze complessive accumulate in due anni e mezzo, e secondo l'ex ct azzurro le caratteristiche di Gimenez sarebbero perfette per il suo gioco: sa dialogare con la squadra, ha i tempi di inserimento e la rapidità per aggredire l'area di rigore in verticale.

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  • IL PIANO DELLA LAZIO

    La Lazio studia il piano per accontentare Gattuso, ma la situazione è complicata dovendo operare a saldo zero sul mercato. L'unico modo per arrivare a Gimenez, evidenzia Il Messaggero, è trovare l'accordo con il Milan per un prestito.


    Anche con un'apertura, ci sarebbe comunque da fare i conti con lo stipendio del messicano, che in rossonero guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione.

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  • LA POSIZIONE DEL MILAN

    Ma il Milan può aprire a un prestito? Per il Diavolo Santi Gimenez è effettivamente un giocatore che può partire, non essendo centrale per Ruben Amorim che ha nel nuovo maxi acquisto Gonçalo Ramos il terminale offensivo di riferimento, ma chiaramente la società cerca una cessione a titolo definitivo che possa permettere di rientrare dall'investimento da oltre 30 milioni di euro fatto per strapparlo al Feyenoord.


    Con il passare delle settimane però la posizione del Milan potrebbe ammorbidirsi e così potrebbero essere prese in considerazione anche altre formule, un prestito con opzione di riscatto o anche senza vincoli di acquisto. A quel punto la Lazio potrebbe effettivamente tentare l'affondo per regalare il messicano a Gattuso.

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