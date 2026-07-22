Su Santi Gimenez spunta la Lazio: Gattuso vuole il messicano, ma il Milan deve aprire al prestito

Stando a Il Messaggero infatti, il nuovo allenatore biancoceleste ritiene che il profilo ideale sia quello di Santiago Gimenez.





Il messicano classe 2001 ha faticato tanto al Milan, soprattutto in questa stagione (anche a causa degli infortuni) chiusa con un solo goal in Coppa Italia e nessuno in Serie A, e con i Mondiali che non hanno migliorato la situazione.





In Olanda però, con la maglia del Feyenoord aveva fatto vedere grandi cose, realizzando 65 reti nelle 105 presenze complessive accumulate in due anni e mezzo, e secondo l'ex ct azzurro le caratteristiche di Gimenez sarebbero perfette per il suo gioco: sa dialogare con la squadra, ha i tempi di inserimento e la rapidità per aggredire l'area di rigore in verticale.