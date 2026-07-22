Su Santi Gimenez spunta la Lazio: Gattuso vuole il messicano, ma il Milan deve aprire al prestito

La Lazio cerca un attaccante e la lista dei nomi osservati è già ampia.
John Kennedy sembrerebbe oggi il nome in pole, ma la trattativa con il Fluminense non si sblocca e così i biancocelesti valutano altri profili.
RobertoPiccoli e Andrea Pinamonti sono due soluzioni, ma secondo Il Messaggero questi nomi non scaldano particolarmente GennaroGattuso. Che, invece, avrebbe già espresso la propria preferenza fin dai primi giorni a Formello.
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