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Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Stroppa rischia l'esonero? La decisione del Venezia sull'allenatore dopo la quinta sconfitta consecutiva

Serie A
Venezia

Il Venezia resta ultimo in classifica con zero punti dopo la quinta sconfitta nelle prime cinque giornate di campionato: la situazione di Stroppa e cosa può succedere durante la sosta.

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Quinta sconfitta in cinque partite di campionato per il Venezia, che ha perso anche sabato sera contro la Lazio.

I lagunari sono l'unica squadra di Serie A a non essere ancora riusciti a fare punti nonostante alcune prestazioni incoraggianti.

Considerata la mancanza di risultati però la posizione del tecnico Giovanni Stroppa è in discussione, mentre i tifosi hanno contestato la squadra.

Cosa può succedere durante la sosta? Stroppa rischia l'esonero e chi arriverebbe al suo posto sulla panchina del Venezia?

  • NESSUNO PEGGIO DEL VENEZIA

    L'inizio di campionato del Venezia è stato disastroso, almeno sotto il profilo dei risultati.

    Oltre alle già citate cinque sconfitta di fila infatti i lagunari hanno la peggiore difesa con tredici goal subiti. E hanno segnato solo quattro goal.

    Quella lagunare è l'unica squadra di Serie A ferma a quota zero dopo cinque giornate in cui ha affrontato Lecce, Milan, Frosinone, Fiorentina e Lazio.

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  • STROPPA RISCHIA L'ESONERO?

    Ovvio quindi che la posizione di Giovanni Stroppa sia a rischio.

    Il tecnico qualche mese fa ha guidato il Venezia nella promozione ma durante la sua carriera da allenatore in Serie A ha raccolto pochissimo.

    Appena sei le vittorie delle squadre di Stroppa in quarantotto partite tra Pescara, Crotone, Monza e appunto Venezia con sei pareggi e ben trentasei sconfitte.

    L'ultima, arrivata in casa contro la Lazio, potrebbe costargli la panchina durante la pausa.

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  • COSA HA DETTO STROPPA

    Giovanni Stroppa, intervistato da 'Sky Sport', ha parlato anche del suo futuro.

    "Se fossi la presidenza non manderei via l'allenatore. C'è un lavoro straordinario da fare, ma non decido io. Dipende dove andrà il giudizio se sui risultati o sul lavoro fatto in campo" ha dichiarato il tecnico del Venezia.

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  • I POSSIBILI SOSTITUTI

    La volontà della società era quella di proseguire con Stroppa, che sta pagando anche i tanti infortunati di questo inizio di stagione.

    Dopo la sconfitta contro la Lazio però ci sarà un confronto tra la proprietà e la dirigenza per capire se procedere con l'esonero sfruttando la sosta.

    Anche perché la pazienza della piazza sembra ormai finita come dimostrano i cori intonati dai tifosi nel finale di Venezia-Lazio.

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