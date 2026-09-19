Stroppa rischia l'esonero? La decisione del Venezia sull'allenatore dopo la quinta sconfitta consecutiva

L'inizio di campionato del Venezia è stato disastroso, almeno sotto il profilo dei risultati.

Oltre alle già citate cinque sconfitta di fila infatti i lagunari hanno la peggiore difesa con tredici goal subiti. E hanno segnato solo quattro goal.

Quella lagunare è l'unica squadra di Serie A ferma a quota zero dopo cinque giornate in cui ha affrontato Lecce, Milan, Frosinone, Fiorentina e Lazio.