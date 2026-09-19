Stroppa rischia l'esonero? La decisione del Venezia sull'allenatore dopo la quinta sconfitta consecutiva

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Quinta sconfitta in cinque partite di campionato per il Venezia, che ha perso anche sabato sera contro la Lazio.
I lagunari sono l'unica squadra di Serie A a non essere ancora riusciti a fare punti nonostante alcune prestazioni incoraggianti.
Considerata la mancanza di risultati però la posizione del tecnico Giovanni Stroppa è in discussione, mentre i tifosi hanno contestato la squadra.
Cosa può succedere durante la sosta? Stroppa rischia l'esonero e chi arriverebbe al suo posto sulla panchina del Venezia?