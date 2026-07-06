Squalifica sospesa a Balogun, l'UEFA: "Increduli, si crea un precedente. A rischio la credibilità dei Mondiali"

Dura presa di posizione della Uefa sul caso Balogun. L'Unione delle federazioni calcistiche europee guidata da Aleksander Čeferin ha criticato la decisione della Fifa, che ha cancellato l'espulsione all'attaccante degli Stati Uniti permettondogli di scendere in campo questa notte contro il Belgio: "La decisione di ieri di sospendere per un periodo di prova di un anno l'applicazione della squalifica automatica di una giornata a seguito del cartellino rosso inflitto al giocatore Folarin Balogun ha oltrepassato un limite invalicabile. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole, che sono alla base di una competizione equa, onesta e trasparente. A volte le regole sono soggette a interpretazione. In questo caso no. La squalifica automatica minima di una giornata a seguito di un cartellino rosso non è una facoltà discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata. È un principio sancito dal regolamento, che non può essere oggetto di eccezioni, tanto meno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica".



