Dura presa di posizione della Uefa sul caso Balogun. L'Unione delle federazioni calcistiche europee guidata da Aleksander Čeferin ha criticato la decisione della Fifa, che ha cancellato l'espulsione all'attaccante degli Stati Uniti permettondogli di scendere in campo questa notte contro il Belgio: "La decisione di ieri di sospendere per un periodo di prova di un anno l'applicazione della squalifica automatica di una giornata a seguito del cartellino rosso inflitto al giocatore Folarin Balogun ha oltrepassato un limite invalicabile. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole, che sono alla base di una competizione equa, onesta e trasparente. A volte le regole sono soggette a interpretazione. In questo caso no. La squalifica automatica minima di una giornata a seguito di un cartellino rosso non è una facoltà discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere emanata. È un principio sancito dal regolamento, che non può essere oggetto di eccezioni, tanto meno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro squalifica".
Squalifica sospesa a Balogun, l'UEFA: "Increduli, si crea un precedente. A rischio la credibilità dei Mondiali"
"A RISCHIO LA CREDIBILITA' DELLA COMPETIZIONE"
"Quando la certezza delle regole non è più garantita dai suoi custodi, l'integrità del gioco è a rischio e la credibilità di una competizione viene compromessa. Allo stesso modo, una tale decisione crea un precedente nel torneo in corso, dove situazioni simili richiederanno ora un trattamento equo, a discapito della competizione stessa.
Il calcio è lo sport più amato al mondo perché è un gioco bellissimo e gode di fiducia perché viene praticato ovunque con le stesse regole. Un torneo non è mai un evento isolato e, se si tratta della Coppa del Mondo, ha il potere di generare conseguenze positive o negative sull'intero panorama calcistico.
Esprimiamo la nostra incredulità di fronte a una decisione così senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile".
PERCHE' E' STATA TOLTA L'ESPULSIONE A BALOGUN
Folarin Balogun, espulso durante la gara dei sedicesimi di finale tra i suoi Stati Uniti e la Bosnia per un fallo su Muharemovic, sarà in campo questa notte contro il Belgio. La Fifa, per la prima volta nella competizione, ha applicato l'articolo 27 del codice disciplinare che stabilisce che "l'organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione di un provvedimento disciplinare".
- PubblicitàPubblicità
IL PRECEDENTE DI RONALDO
Di fatto una condizionale, come accaduto con Cristiano Ronaldo per la gomitata a O'Shea durante la sconfitta del Portogallo contro l'Irlanda nella partita di qualificazione ai Mondiali: l'attaccante dell'Al Nassr avrebbe dovuto scontare 3 giornate di squalifica, ma 2 erano state sospese, in maniera tale da non metterne a rischio la partecipazione alla fase a gironi della rassegna iridata. "Se chi beneficia di una sanzione sospesa commette un'altra infrazione di natura e gravità simili durante il periodo di prova - si legge, infatti, ancora nel regolamento -, la sospensione sarà revocata dall'organo giudiziario e la sanzione sarà applicata senza pregiudizio per eventuali sanzioni aggiuntive imposte per la nuova infrazione".
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.