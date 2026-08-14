Spence non è Dumfries e l'Inter lo sa: perché non può essere paragonato all'olandese per caratteristiche

Le diverse propensioni di Spence, giocatore che comunque è nel pieno della maturità avendo appena compiuto 26 anni, si riflettono nei numeri. Dati che, come è facilmente immaginabile, non sono paragonabili a quelli messi assieme da Dumfries.

I goal messi a segno dall'ex genoano nelle 44 partite in cui è sceso in campo nella scorsa stagione, prendendo in considerazione non soltanto la Premier League ma tutte le competizioni in cui è stato impegnato il Tottenham? Zero. E gli assist convertiti dai compagni in una rete? Zero anche quelli.

In generale, l'impatto di Spence dal punto di vista realizzativo da quando il Tottenham lo ha prelevato dal Middlesbrough, ovvero dall'estate del 2022, è stato quasi nullo: due goal e tre assist, tutti collezionati nella stagione 2024/25. Una sola la rete messa a segno in Premier League in tutta la carriera, nel febbraio del 2025 contro l'Ipswich Town.

Nel frattempo Dumfries si è preso la scena a Milano, diventando uno dei giocatori più importanti dell'Inter di Inzaghi e poi di Chivu. Con numeri, lui sì, di altissimo livello per un quinto: 27 goal e 28 assist in 207 presenze in nerazzurro, di cui 7 e 3 nel 2024/25. Proprio nel 2025 l'olandese è giunto venticinquesimo nella classifica del Pallone d'Oro.