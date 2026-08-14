Spence non è Dumfries e l'Inter lo sa: perché non può essere paragonato all'olandese per caratteristiche

Djed Spence è atterrato a Linate nella tarda serata di giovedì ed ora pronto per completare tutto l'iter burocratico che lo porterà a diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter: le visite mediche, la firma.
La telenovela, insomma, è finalmente arrivata al suo capitolo finale: proprio il nazionale inglese, reduce dai Mondiali disputati (egregiamente) con i Tre Leoni, è il nuovo rinforzo della fascia destra nerazzurra. In pratica l'erede di Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid all'inizio del mercato estivo.
Solo che non si può parlare propriamente di "erede", in questo caso. Quanto al ruolo che Spence occuperà in campo, sì, è quello. Ma le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle dell'olandese, e l'Inter lo sa benissimo.
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