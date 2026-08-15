Spence all'Inter, è ufficiale: la formula e le cifre dell'affare col Tottenham e il ruolo con Chivu



Djed Spence è un nuovo giocatore dell'Inter. L’esterno inglese classe 2000 arriva in nerazzurro dal Tottenham Hotspur a titolo definitivo: Spence ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.

Esterno dal fisico prorompente, tecnico e abile nell'uno contro uno, dotato di un'impressionante progressione in velocità, Spence gioca in modo propositivo e dinamico. Sa farsi trovare pronto in fase offensiva puntando gli avversari con decisione ed è capace di incredibili rimonte e chiusure difensive, come ha dimostrato al Mondiale contro l'Argentina con il prodigioso recupero su Giuliano Simeone. Calma e tranquillità sono componenti distintivi del suo carattere: tratti che ha ereditato dalla sua famiglia e che ha dimostrato di possedere anche in campo: sa attendere il momento giusto per puntare l'avversario, sa calcolare l'attimo migliore per intercettarlo quando viene attaccato. È un equilibrio fatto di potenza e controllo, di istinto e lucidità, che rende Djed Spence un esterno capace di lasciare il segno in entrambe le fasi. Ora, dopo un percorso iniziato sui campi di Peckham e arrivato fino ai grandi palcoscenici internazionali, la sua storia prosegue in nerazzurro. Djed Spence è un nuovo giocatore dell'Inter.



