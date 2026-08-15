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Spence InghilterraGetty Images
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Spence all'Inter, è ufficiale: la formula e le cifre dell'affare col Tottenham e il ruolo con Chivu

Calciomercato
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Tottenham Hotspur
D. Spence

Il nuovo esterno destro nerazzurro è realtà e arriva dalla Premier League: ufficiale l'acquisto di Djed Spence, reduce dai Mondiali disputati con i Tre Leoni. Ha firmato fino al 2031.

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Mancava soltanto l'ufficialità che oggi, alla vigilia dell'amichevole che l'Inter disputerà a Bari contro il Betis Siviglia, è puntualmente arrivata. Djed Spence è un nuovo calciatore nerazzurro. Il club di Viale della Liberazione ha confermato con un comunicato pubblicato attraverso i propri canali social e sito web la buona riuscita dell'operazione con il Tottenham. Ieri l'esterno inglese ha sostenuto le visite mediche e oggi è arrivata la firma sui contratti.

  • IL COMUNICATO


    Djed Spence è un nuovo giocatore dell'Inter. L’esterno inglese classe 2000 arriva in nerazzurro dal Tottenham Hotspur a titolo definitivo: Spence ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.

    Esterno dal fisico prorompente, tecnico e abile nell'uno contro uno, dotato di un'impressionante progressione in velocità, Spence gioca in modo propositivo e dinamico. Sa farsi trovare pronto in fase offensiva puntando gli avversari con decisione ed è capace di incredibili rimonte e chiusure difensive, come ha dimostrato al Mondiale contro l'Argentina con il prodigioso recupero su Giuliano Simeone. Calma e tranquillità sono componenti distintivi del suo carattere: tratti che ha ereditato dalla sua famiglia e che ha dimostrato di possedere anche in campo: sa attendere il momento giusto per puntare l'avversario, sa calcolare l'attimo migliore per intercettarlo quando viene attaccato. È un equilibrio fatto di potenza e controllo, di istinto e lucidità, che rende Djed Spence un esterno capace di lasciare il segno in entrambe le fasi. Ora, dopo un percorso iniziato sui campi di Peckham e arrivato fino ai grandi palcoscenici internazionali, la sua storia prosegue in nerazzurro. Djed Spence è un nuovo giocatore dell'Inter.


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  • CIFRE, DETTAGLI E NUMERO DI MAGLIA

    L'operazione fra Inter e Tottenham è stata chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 30 milioni di euro a cui si aggiungono 5 milioni di euro di bonus e il 10% sulla futura rivendita che è stato lasciato agli Spurs. Spence, che dovrebbe vestire la maglia numero 24 (che era rimasta libera dopo l'addio di André Onana e che fu vestita prima del portiere da un altro ex-Totteneham come Christian Eriksen), ha firmato un contratto della durata di 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

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