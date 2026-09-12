Spalletti verso Sassuolo-Juventus: "Douglas Luiz una certezza del calcio, come stanno Sarr e Woltemade"

"McKennie e Cambiaso sarà difficile - ha proseguito Spalletti facendo il punto degli infortunati - Domattina faremo un provino per Cambiaso, per McKennie passiamo a quella di giovedì. Sarr sarà a disposizione".

Cosa potrà portare l'ex centrocampista del Tottenham?

"Sarr è un calciatore che crea curiosità perché si sa comportare bene in ogni situazione. È un calciatore completo, ha questa facilità di corsa e lo trovi in tutte le parti in maniera precisa, puntuale. Noi siamo convinti di avere a disposizione un giocatore forte e probabilmente lo farà vedere già domani".