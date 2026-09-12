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Spalletti JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Spalletti verso Sassuolo-Juventus: "Douglas Luiz una certezza del calcio, come stanno Sarr e Woltemade"

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Sassuolo vs Juventus

L'allenatore bianconero ha trattato diversi temi di formazione in vista del posticipo del Mapei Stadium. E ha confermato che ancora una volta McKennie non ci sarà.

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Il mercato si è chiuso da un po', ma la Juventus continua ad essere in costruzione. Soprattutto perché gli infortuni di diversi giocatori, e il rendimento deludente di altri, l'hanno costretta.

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia del posticipo di domenica sera in casa del Sassuolo, si è così sentito rivolgere più di una domanda su elementi che al Mapei Stadium avranno gli occhi posati addosso. Per un motivo o per un altro.

I nomi? Da Douglas Luiz a Teun Koopmeiners, da Pape Sarr a Nick Woltemade, passando per Federico Gatti, decisivo domenica scorsa contro il Milan.


  • "KOOPMEINERS? LO VEDIAMO DIFFERENTE"

    Teun Koopmeiners, a meno di sorprese, sarà titolare accanto a Douglas Luiz nel centrocampo della Juventus, privo di Locatelli. Così Spalletti ha parlato di lui:

    "Lo abbiamo visto già un po' differente. Ma questo viene fuori da un trascorso insieme, c'è una conoscenza più approfondita, c'è stata la volontà del ragazzo di rimanere alla Juventus. Ha anche rinunciato a delle situazioni. E questo a noi ha fatto piacere. La differenza per i calciatori la fa avere del minutaggio a disposizione, quando giocano un quarto d'ora o 20 minuti gli si fa aumentare la tensione. Ora è molto più libero, più sciolto. Si cercherà di dargli un ruolo in cui si senta a suo agio, anche se é un giocatore totale. Sa passare da seconda punta a braccetto difensivo, anche se io penso che la situazione ottimale sia questo sdoppiarsi in questo ruolo mediano/mezzala con la libertà di frequentare posti differenti".

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  • "DOUGLAS LUIZ UNA CERTEZZA DEL CALCIO"

    Spalletti ha proseguito parlando di Douglas Luiz:

    "Una mia scommessa vinta? Ma no, Douglas Luiz è una certezza del calcio, ha fatto vedere da più parti di essere un calciatore forte. Aveva soltanto bisogno di risentire fiducia nelle sue qualità. Teneva un po' troppo la palla quando è arrivato, la trascinava. Ora ha capito che più la muove e più tocca palloni. Questo fatto di giocare lungo e corto lo sa fare benissimo. È un giocatore anche fisico, regge botta, fa i contrasti, ed è disponibilissimo a sputare fiato e metri per i compagni. È Douglas Luiz, sono le sue qualità. Io non ho contribuito a niente".

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  • I RECUPERI E SARR

    "McKennie e Cambiaso sarà difficile - ha proseguito Spalletti facendo il punto degli infortunati - Domattina faremo un provino per Cambiaso, per McKennie passiamo a quella di giovedì. Sarr sarà a disposizione".

    Cosa potrà portare l'ex centrocampista del Tottenham?

    "Sarr è un calciatore che crea curiosità perché si sa comportare bene in ogni situazione. È un calciatore completo, ha questa facilità di corsa e lo trovi in tutte le parti in maniera precisa, puntuale. Noi siamo convinti di avere a disposizione un giocatore forte e probabilmente lo farà vedere già domani".

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  • SU WOLTEMADE

    Nick Woltemade sarà titolare dopo il discreto ingresso nel finale contro il Milan? Sicuramente giocherà, ha spiegato Spalletti. Che però non ha annunciato una sua possibile titolarità.

    "Valuteremo, ma è lui si è già fatto apprezzare da tutti sin dal primo allenamento. Ha continuato a migliorare, ci ha fatto vedere che sa stare in campo, che può ricoprire più ruoli. Sicuramente o prima o dopo sarà della partita domani".

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  • LA "RISCOPERTA" DI GATTI

    Su Federico Gatti:

    "Gatti è un calciatore che ha delle caratteristiche ben precise, soprattutto in funzione di provare a far goal sui calci piazzati. Ha rimesso a posto quel problema che è successo nella partita con la Next Gen, non ha potuto allenarsi in maniera corretta e completa. Come tutti gli altri avrà a disposizione il suo minutaggio per far vedere il grande valore che ha. Avendo ora delle gare infrasettimanali, troverà il suo spazio".

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