Spalletti verso Sassuolo-Juventus: "Douglas Luiz una certezza del calcio, come stanno Sarr e Woltemade"

Il mercato si è chiuso da un po', ma la Juventus continua ad essere in costruzione. Soprattutto perché gli infortuni di diversi giocatori, e il rendimento deludente di altri, l'hanno costretta.
Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia del posticipo di domenica sera in casa del Sassuolo, si è così sentito rivolgere più di una domanda su elementi che al Mapei Stadium avranno gli occhi posati addosso. Per un motivo o per un altro.
I nomi? Da Douglas Luiz a Teun Koopmeiners, da Pape Sarr a Nick Woltemade, passando per Federico Gatti, decisivo domenica scorsa contro il Milan.