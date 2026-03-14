Spalletti replica a Marocchi dopo Udinese-Juventus: "Se Cambiaso dà retta a te non gioca più"

Ancora Boga a segno, altri tre punti per la Juventus. Con la squadra di Luciano Spalletti che, dopo l'1-0 in casa dell'Udinese, è certa di chiudere al quarto posto e in zona Champions League la giornata in virtù dello scontro diretto tra Como e Roma.
L'allenatore bianconero si è presentato ai microfoni delle televisioni al termine della gara del Bluenergy Stadium, analizzando i temi proposti dall'incontro e le prospettive verso il finale di stagione.
Ecco dunque le parole di Spalletti a DAZN al termine di Udinese-Juventus.