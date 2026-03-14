Spalletti replica a Marocchi dopo Udinese-Juventus: "Se Cambiaso dà retta a te non gioca più"

"Mi ha soddisfatto Boga, non l'avevo mai messo in mezzo e invece si è mosso benissimo da attaccante, mentre Yildiz non si trova benissimo lì. Non ha ancora l'arte dell'uomo che lo bacchetta da dietro. Ha bisogno di scegliere un po' quello che fare di vedere palla e avversario, poi ci va da solo e ci arriva in dinamica. Ma partire da lì gli ha creato qualche problema".