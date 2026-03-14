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Stefano Silvestri

Spalletti replica a Marocchi dopo Udinese-Juventus: "Se Cambiaso dà retta a te non gioca più"

Le parole del tecnico bianconero dopo il successo del Bluenergy Stadium: "Ritagliarsi gli spazi dove uno vuole è una qualità. Stasera abbiamo giocato una partita da squadra forte, siamo stati perfetti nei rischi da prenderci".

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Ancora Boga a segno, altri tre punti per la Juventus. Con la squadra di Luciano Spalletti che, dopo l'1-0 in casa dell'Udinese, è certa di chiudere al quarto posto e in zona Champions League la giornata in virtù dello scontro diretto tra Como e Roma.

L'allenatore bianconero si è presentato ai microfoni delle televisioni al termine della gara del Bluenergy Stadium, analizzando i temi proposti dall'incontro e le prospettive verso il finale di stagione.

Ecco dunque le parole di Spalletti a DAZN al termine di Udinese-Juventus.

  • SULLA PARTITA

    "Dovevamo chiuderla prima perché la squadra ha fatto veramente bene e ha mantenuto quel livello di cattiveria per chiuderla il prima possibile. C'eravamo riusciti, però poi va bene così perché si giocava contro una squadra veramente forte."

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  • SU BOGA E YILDIZ

    "Mi ha soddisfatto Boga, non l'avevo mai messo in mezzo e invece si è mosso benissimo da attaccante, mentre Yildiz non si trova benissimo lì. Non ha ancora l'arte dell'uomo che lo bacchetta da dietro. Ha bisogno di scegliere un po' quello che fare di vedere palla e avversario, poi ci va da solo e ci arriva in dinamica. Ma partire da lì gli ha creato qualche problema".

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  • LA RISPOSTA A MAROCCHI

    Giancarlo Marocchi, presente in studio, ha chiesto a Spalletti se Cambiaso sempre in giro per il campo sia un problema per gli avversari o per la Juventus. E l'allenatore gli ha risposto così:

    “Cambiaso? Se non va in giro per il campo non gioca più. Se dà retta a te non gioca più. Lo stesso discorso di Yildiz. Boga ha fatto vedere stasera che lo sa fare da punta. Questo fatto di andare a ritagliarsi gli spazi dove uno vuole è una qualità, altrimenti si dà forza alla fisicità dell’avversario”.

  • ZERO GOAL SUBITI IN DUE PARTITE

    "Che miglioramento c'è stato? Il miglioramento è quando si tiene più palla noi, è nella consistenza di tenere la palla, che non dev’essere un esercizio superficiale ma per ritagliarsi degli spazi e creare delle occasioni. Bisogna essere bravi a non prendersi sempre dei rischi. Si consolida bene questa fase di essere padroni del gioco e poi si scelgono i rischi da prendersi, che vanno valutati bene. Stasera siamo stati perfetti in questo, non abbiamo concesso tanti recuperi palla. Fa parte della mentalità di una squadra forte. Stasera abbiamo giocato una partita da squadra forte”.

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