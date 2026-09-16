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Marco Trombetta

Spalletti cambia modulo alla Juventus? Difesa a 3, i ruoli di Nico Gonzalez, Kolo Muani e Woltemade

Serie A
Juventus

La Juventus è pronta a cambiare modulo dopo la sconfitta col Sassuolo: le idee di Spalletti tra difesa a 3, doppio attaccante e Nico Gonzalez falso 9.

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La sconfitta contro il Sassuolo ha inevitabilmente lasciato degli strascichi in casa Juventus e questa settimana rischia di essere già fondamentale per Spalletti, al punto che il tecnico bianconero, in vista dell'impegno in Europa League contro il NEC e della prossima sfida in campionato contro l'Atalanta è pronto a cambiare faccia alla Juve.

  • DIFESA A 3

    Il primo vero cambiamento parte da dietro.

    Spalletti sta infatti pensando di tornare alla difesa a tre per ritrovare l'equilibrio perduto.

    In tal caso il terzetto è bello che pronto: Kalulu braccetto di destra, Bremer centrale e Lucumì braccetto di sinistra.

    A centrocampo avanzerebbero invece Celik da una parte e Cambiaso dall'altra, con Nico Gonzalez come alternativa a tutta fascia sulla destra.

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  • SARR TITOLARE CON DOUGLAS LUIZ

    Considerato fallito l'esperimento Douglas Luiz-Koopmeiners, in mediana scatta definitivamente il momento di Sarr.

    L'ex Tottenham è pronto a prendersi la titolarità accanto a Douglas Luiz nell'eventuale 3-4-2-1 di Spalletti.

    Koop a quel punto rappresenterebbe un'alternativa a gara in corso, ma in quella posizione può giocare un altro jolly come McKennie.

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  • NICO GONZALEZ FALSO 9?

    E veniamo adesso all'altra possibile grande novità, quella che vedrebbe Nico Gonzalez agire come falso 9.

    Spalletti punta tantissimo negli inserimenti dell'argentino per migliorare la qualità offensiva della Juve e l'idea è quello di avvicinarlo ulteriormente alla porta, magari proprio come riferimento centrale.

    Di sicuro Nico è e sarà il vero uomo in più di Spalletti, perché potrà giocare come detto anche a tutta fascia o nei due dietro la punta insieme a uno tra Conceicao, Alajbegovic o Boga in attesa del ritorno di Yildiz.

    E poi c'è il rientrante McKennie, che agirà all'occorrenza tra mediana e trequarti.

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  • IL REBUS KOLO MUANI-WOLTEMADE

    E Kolo Muani dove giocherebbe?

    In caso di 3-4-2-1, potrebbe essere proprio il francese ad essere arretrato nel ruolo di sottopunta, per sgravarlo dal totale peso dell'attacco e avere qualche metro in più per sfruttare gli inserimenti.

    L'obiettivo di Spalletti potrebbe essere la coesistenza con Woltemade, che comunque ha sempre reso di più in carriera giocando al fianco di un altro attaccante.

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