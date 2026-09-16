Spalletti cambia modulo alla Juventus? Difesa a 3, i ruoli di Nico Gonzalez, Kolo Muani e Woltemade

La sconfitta contro il Sassuolo ha inevitabilmente lasciato degli strascichi in casa Juventus e questa settimana rischia di essere già fondamentale per Spalletti, al punto che il tecnico bianconero, in vista dell'impegno in Europa League contro il NEC e della prossima sfida in campionato contro l'Atalanta è pronto a cambiare faccia alla Juve.