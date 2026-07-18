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Spagna ArgentinaGetty Images
Stefano Silvestri

La finale Spagna-Argentina si gioca? Annullato l'allenamento della Roja, cosa dicono le previsioni meteo verso la finale

Coppa del Mondo
Spagna vs Argentina
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Una tempesta si è abbattuta nella zona settentrionale del New Jersey, costringendo la Nazionale di De la Fuente a cancellare la seduta per rispettare il protocollo. E domenica?

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Più volte il maltempo ha rischiato di abbattersi sul Nord America e sui Mondiali. Ma, diversamente dallo scorso Mondiale per Club, solo Francia-Iraq ha subìto un contrattempo.

Alla vigilia della finalissima tra Spagna e Argentina, la partita che mette in palio il titolo di campione del mondo, lo spettro delle condizioni metereologiche è tornato a materializzarsi. Tanto che pensare a possibili ripercussioni sulla grande sfida è diventato automatico ed inevitabile.

Spagna-Argentina si gioca, dunque? Com'è e come sarà la situazione meteo negli Stati Uniti e in particolare a New York, sede della finale tra la Nazionale di Luis De la Fuente e quella di Lionel Scaloni.


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  • MALTEMPO SUL NEW JERSEY

    Il maltempo si è abbattuto sulla parte settentrionale del New Jersey oggi, sabato. E ha provocato un contrattempo per nulla banale alla Spagna, che non ha potuto preparare al meglio la finale contro l'Argentina.

    Yamal e compagni sono arrivati in autobus al centro sportivo designato per svolgere la seduta della vigilia. Ma alla fine l'allenamento non è andato in scena, tra il chiaro disappunto di De la Fuente e del proprio staff tecnico.

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  • PERCHÉ LA SPAGNA NON SI È ALLENATA

    La Spagna aveva inizialmente rimandato l'allenamento. Poi, però, proprio a causa delle persistenti condizioni meteo negative, si è vista costretta a cancellarlo e si presenterà alla finale senza la rifinitura nelle gambe.

    Il motivo è legato al protocollo FIFA, che anche per quanto riguarda le sedute d'allenamento è piuttosto rigido: in caso di fulmini devono infatti passare almeno 30 minuti prima che una squadra possa presentarsi in campo.

    La Spagna ha così aspettato per diverso tempo negli spogliatoi, in attesa che il maltempo cessasse, ma alla fine ha alzato bandiera bianca.

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  • ArgentinaGetty Images

    ARGENTINA IN CAMPO

    L'Argentina, al contrario della Spagna, è invece riuscita ad allenarsi. D'altronde il suo centro sportivo (quello dei New York Red Bulls) non si trova in prossimità di quello spagnolo, bensì a otto chilometri di distanza.

    Anche la Nazionale di Scaloni ha rischiato di dover annullare la seduta della vigilia. Ma alla fine, grazie all'assenza di fulmini e alla presenza di una "semplice" anche se pesante pioggia, ha deciso di presentarsi sul campo d'allenamento e preparare la partita decisiva sotto il diluvio.

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  • SPAGNA-ARGENTINA SI GIOCA?

    Al momento, in ogni caso, la disputa della finale tra Spagna e Argentina non sembra a rischio. A meno di sorprese metereologiche, dunque, la grande sfida del MetLife Stadium di East Rutherford si giocherà regolarmente.

    Le previsioni meteo relative alla giornata di domenica, infatti, al momento sono positive: non è prevista pioggia e non è previsto alcun tipo di tempesta.

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