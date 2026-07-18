La finale Spagna-Argentina si gioca? Annullato l'allenamento della Roja, cosa dicono le previsioni meteo verso la finale

Più volte il maltempo ha rischiato di abbattersi sul Nord America e sui Mondiali. Ma, diversamente dallo scorso Mondiale per Club, solo Francia-Iraq ha subìto un contrattempo.
Alla vigilia della finalissima tra Spagna e Argentina, la partita che mette in palio il titolo di campione del mondo, lo spettro delle condizioni metereologiche è tornato a materializzarsi. Tanto che pensare a possibili ripercussioni sulla grande sfida è diventato automatico ed inevitabile.
Spagna-Argentina si gioca, dunque? Com'è e come sarà la situazione meteo negli Stati Uniti e in particolare a New York, sede della finale tra la Nazionale di Luis De la Fuente e quella di Lionel Scaloni.
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