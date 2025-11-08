Soulé gioca meglio senza Dybala? La Roma si interroga tra presente e futuro: le parole di Gasperini e cosa dicono i numeri

Come dicevamo, prima della gara di Europa League contro il Rangers, Gasperini ha escluso che la presenza di Dybala possa in qualche modo condizionare le prestazioni di Soulé.

"Ognuno può pensarla come vuole, secondo me ha fatto delle ottime prestazioni. Ha giocato sempre e qualche volta ha dato la sensazione di essere un po' più stanco. Rappresenta un valore per questa squadra.Difficoltà con Dybala? Non sono d'accordo, anzi Dybala è un riferimento tecnico importante.Aiuta a giocare bene quelli che gli sono vicini, questa è una caratteristica dei giocatori forti" ha dichiarato l'allenatore giallorosso.

In ogni caso, almeno per qualche settimana, Dybala sarà ai box causa ennesimo infortunio dunque Soulé potrà prendersi la scena come già avvenuto a Glasgow giovedì sera.