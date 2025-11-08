Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Matias SouléGetty Images
Lelio Donato

Soulé gioca meglio senza Dybala? La Roma si interroga tra presente e futuro: le parole di Gasperini e cosa dicono i numeri

Matias Soulé è il giocatore della Roma che ha partecipato a più goal in questo inizio di stagione ma quando viene utilizzato insieme all'amico Paulo Dybala sembra rendere di meno: cosa c'è di vero?

Pubblicità

Matias Soulé gioca davvero meglio senza Paulo Dybala? Il quesito divide ormai da tempo i tifosi della Roma e non solo.

Alla vigilia della gara di Europa League peraltro anche Gasperini ha risposto alla domanda in conferenza stampa negando con fermezza che i due argentini siano incompatibili.

Proprio la trasferta di Glasgow, però, ha dato in parte conferma di quanto in molti continuano a pensare: Mati ha segnato ma soprattutto è apparso più centrale nel gioco della Roma.

E allora eccola tornare, la domanda delle domande in casa giallorossa: Soulé rende di più senza Dybala?

  • SOULE PROTAGONISTA NELLA ROMA

    Partiamo da un presupposto. In questo inizio di stagione Matias Soulé è stato il giocatore della Roma più decisivo a prescindere da tutto.

    L'argentino ha infatti messo lo zampino in ben sei dei quindici goal complessivi segnati dai giallorossi con quattro goal e due assist. 

    La Roma, insomma, non può prescindere dalla classe e dalla freschezza di Soulé al quale peraltro Gasperini finora non ha rinunciato quasi mai.

    L'argentino più giovane è partito solo una volta dalla panchina, contro il Sassuolo, nelle prime quattordici partite stagionali.

    • Pubblicità

  • I NUMERI DI SOULE CON E SENZA DYBALA

    Analizziamoli meglio però questi numeri: quando e come sono arrivati i goal di Soulé? E che ruolo ha avuto Dybala?

    La coppia argentina ha funzionato alla perfezione nella vittoria di Pisa, quando la rete del primo è nata proprio da un'intuizione del secondo.

    Per il resto invece gli altri tre goal di Soulé sono arrivati con Dybala fuori dal rettangolo verde. Così come i due assist.

    La sensazione, insomma, è che quando gioca la Joya diventi lui la calamita che attrae i passaggi dei compagni per qualità e status. Ma questo finisce per spegnere leggermente la stella di Soulé.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DYBALA E SOULE POSSONO GIOCARE INSIEME?

    Paulo Dybala e Matias Soulé, questo è chiaro, si assomigliano. E non per la nazionalità argentina e il mancino naturale.

    Entrambi ad esempio amano partire dalla fascia destra per accentrarsi e cercare la conclusione verso la porta. O il passaggio illuminante per il compagno meglio piazzato.

    Allo stesso tempo i grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Anche se non è un mistero che l'acquisto di Soulé nell'estate 2024 era stato pensato dalla Roma anche in vista di un possibile addio di Dybala, che sembrava vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita.

    Poi l'affare saltò e i due si sono ritrovati, con grande piacere vista l'amicizia che li lega, a dover condividere lo spogliatoio a Trigoria ma pure di fatto le stesse zolle di campo.

  • COSA PENSA GASPERINI SU SOULE E DYBALA

    Come dicevamo, prima della gara di Europa League contro il Rangers, Gasperini ha escluso che la presenza di Dybala possa in qualche modo condizionare le prestazioni di Soulé.

    "Ognuno può pensarla come vuole, secondo me ha fatto delle ottime prestazioni. Ha giocato sempre e qualche volta ha dato la sensazione di essere un po' più stanco. Rappresenta un valore per questa squadra.Difficoltà con Dybala? Non sono d'accordo, anzi Dybala è un riferimento tecnico importante.Aiuta a giocare bene quelli che gli sono vicini, questa è una caratteristica dei giocatori forti" ha dichiarato l'allenatore giallorosso.

    In ogni caso, almeno per qualche settimana, Dybala sarà ai box causa ennesimo infortunio dunque Soulé potrà prendersi la scena come già avvenuto a Glasgow giovedì sera. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM