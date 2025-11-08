Soulé gioca meglio senza Dybala? La Roma si interroga tra presente e futuro: le parole di Gasperini e cosa dicono i numeri

Matias Soulé gioca davvero meglio senza Paulo Dybala? Il quesito divide ormai da tempo i tifosi della Roma e non solo.
Alla vigilia della gara di Europa League peraltro anche Gasperini ha risposto alla domanda in conferenza stampa negando con fermezza che i due argentini siano incompatibili.
Proprio la trasferta di Glasgow, però, ha dato in parte conferma di quanto in molti continuano a pensare: Mati ha segnato ma soprattutto è apparso più centrale nel gioco della Roma.
E allora eccola tornare, la domanda delle domande in casa giallorossa: Soulé rende di più senza Dybala?