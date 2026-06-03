Sorloth post Vlahovic alla Juventus, primo incontro per l'attaccante norvegese

Come riporta Sky Sport, c’è stato quindi un contatto con gli agenti del norvegese dell’Atletico Madrid, con cui ha segnato 20 goal nella scorsa stagione. L’incontro con lo staff dell’attaccante è un chiaro segnale che l’ex Trabzonspor è nella ristretta cerchia dei centravanti che la Juve ha sul suo taccuino. E la sua presenza in questa lista non è certo una novità: già a gennaio, infatti, la Vecchia Signora aveva flirtato con lui che poi era rimasto in Spagna mentre i bianconeri erano rimasti con un pugno di mosche in mano, cosa che non era andata giù a Spalletti.





Nell’incontro con l’entourage di Sorloth la Juve ha cercato di capire l’eventuale disponibilità del giocatore ad arrivare in Serie A e i parametri economici per chiudere l’accordo con il norvegese, prima di rivolgersi all’Atletico e di imbastire la trattativa. Se Sorloth darà il suo ok, allora l’affare potrà decollare. Un affare che però non sarà l’unico in attacco per la Juve.