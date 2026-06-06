Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan: chi può restare e chi no tra i giocatori dell'Inter in scadenza

Henrik Mlhitaryan al termine della stagione si trovava di fronte ad un bivio: restare all'Inter un'altra stagione o dare l'addio al calcio?

Il centrocampista armeno ha giocato meno rispetto agli anni precedenti ma è stato comunque fondamentale per la conquista di Scudetto e Coppa Italia.

Inoltre gode dell'assoluta fiducia di Chivu che lo ritiene importantissimo anche all'interno dello spogliatoio nerazzurro.

La società ha offerto a Mkhitaryan il rinnovo fino al 30 giugno 2027 e l'armeno (37 anni) ha dato totale apertura. Ora restano da limare gli ultimi dettagli economici prima della firma.