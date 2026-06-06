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Lelio Donato

Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan: chi può restare e chi no tra i giocatori dell'Inter in scadenza

Calciomercato
Inter

Sono ben cinque i giocatori dell'Inter con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, almeno tre di loro lasceranno quasi certamente i nerazzurri. Mentre ad altri due è stato offerto il rinnovo.

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Non di soli acquisti vive il calciomercato dell'Inter.

I nerazzurri infatti devono decidere cosa fare anche con i giocatori, ben cinque più il terzo portiere Di Gennaro, che vanno a scadenza il 30 giugno.

Stiamo parlando peraltro di un paio di titolarissimi come Sommer e Mkhitaryan, oltre che di Acerbi, De Vrij e Darmian il cui addio costringerebbe l'Inter a mettere pesantemente mano alla difesa.

Ma chi potrebbe restare in nerazzurro per almeno un'altra stagione e chi lascerà definitivamente l'Inter?

  • RIVOLUZIONE IN PORTA

    A meno di clamorosi colpi di scena il contratto di Yann Sommer non verrà rinnovato.

    Il portiere svizzero è reduce da una stagione non troppo brillante ed è spesso finito nel mirino dei tifosi per alcuni errori, anche se la fiducia di Chivu nei suoi confronti non è mai mancata.

    Ora però a 37 anni Sommer sembra destinato a chiudere la carriera altrove con la promozione di Josep Martinez come primo portiere e l'acquisto di un secondo affidabile. Il nome più caldo è quello di Provedel della Lazio.

    Probabile rinnovo per Raffaele Di Gennaro, anche lui in scadenza di contratto, che verrà confermato come terzo portiere dell'Inter.

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  • Stefan de VrijGetty

    DE VRIJ RINNOVA CON L'INTER?

    Nessun dubbio sugli addii di Francesco Acerbi e Matteo Darmian, due dei senatori dello spogliatoio nerazzurro negli ultimi anni.

    Entrambi nell'ultima stagione hanno giocato pochissimo ma il loro apporto è stato comunque fondamentale anche fuori dal campo.

    Acerbi a 38 anni potrebbe valutare un'ultima esperienza all'estero oppure il ritiro, da capire il futuro di Darmian (36 anni).

    L'Inter ha invece offerto un rinnovo annuale a Stefan de Vrij. L'olandese ha 34 anni e potrebbe garantire almeno un'altra stagione di alto livello.

    Inoltre ha confermato il suo attaccamento alla maglia giocando l'ultima giornata di campionato, che gli è costata di fatto la partecipazione ai Mondiali causa infortunio.

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  • MKHITARYAN VERSO LA CONFERMA

    Henrik Mlhitaryan al termine della stagione si trovava di fronte ad un bivio: restare all'Inter un'altra stagione o dare l'addio al calcio?

    Il centrocampista armeno ha giocato meno rispetto agli anni precedenti ma è stato comunque fondamentale per la conquista di Scudetto e Coppa Italia.

    Inoltre gode dell'assoluta fiducia di Chivu che lo ritiene importantissimo anche all'interno dello spogliatoio nerazzurro.

    La società ha offerto a Mkhitaryan il rinnovo fino al 30 giugno 2027 e l'armeno (37 anni) ha dato totale apertura. Ora restano da limare gli ultimi dettagli economici prima della firma.

  • OPERAZIONE GIOVANI

    In ogni caso l'Inter ha intenzione di proseguire l'operazione di ringiovanimento della rosa, specialmente in difesa.

    Per sostituire Acerbi infatti il principale obiettivo sarebbe Solet dell'Udinese, inoltre come risaputo sulla destra potrebbe arrivare Marco Palestra che prenderebbe il posto di Dumfries.

    Anche in mezzo al campo si punta a un giocatore classe 2001 come Curtis Jones del Liverpool, già nel mirino dell'Inter lo scorso gennaio.

    L'unico reparto che non dovrebbe subire modifiche è l'attacco, dove d'altronde la scorsa estate sono arrivati Pio Esposito e Bonny al posto di Arnautovic e Taremi abbassando nettamente l'età media del reparto.

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