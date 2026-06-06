Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan: chi può restare e chi no tra i giocatori dell'Inter in scadenza

Non di soli acquisti vive il calciomercato dell'Inter.
I nerazzurri infatti devono decidere cosa fare anche con i giocatori, ben cinque più il terzo portiere Di Gennaro, che vanno a scadenza il 30 giugno.
Stiamo parlando peraltro di un paio di titolarissimi come Sommer e Mkhitaryan, oltre che di Acerbi, De Vrij e Darmian il cui addio costringerebbe l'Inter a mettere pesantemente mano alla difesa.
Ma chi potrebbe restare in nerazzurro per almeno un'altra stagione e chi lascerà definitivamente l'Inter?