Sneijder asfalta Arsenal e Atletico Madrid: "Avrei voluto chiamare la UEFA per far annullare la partita"

L'edizione 2025-2026 della Champions League ha conosciuto martedì sera la sua prima finalista.
Ad assicurarsi la qualificazione all'ultimo atto della massima competizione continentale che si giocherà il prossimo 30 maggio a Budapest è stato l'Arsenal che, dopo l'1-1 dell'andata, è riuscito ad imporsi per 1-0 a Londra sull'Atletico Madrid, grazie ad una rete siglata da Saka nelle battute finali del primo tempo.
L'ex stella dell'Inter, Wesley Sneijder, parlando a 'Ziggo Sport', ha letteralmente stroncato le due squadre, tanto da parlare di Bayern-PSG come della vera finale della competizione.