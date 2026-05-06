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Leonardo Gualano

Sneijder asfalta Arsenal e Atletico Madrid: "Avrei voluto chiamare la UEFA per far annullare la partita"

Champions League
Arsenal vs Atletico Madrid
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L'ex centrocampista dell'Inter, durissimo dopo Arsenal-Atletico Madrid: "Dovevano annunciare che la vera finale era Bayern-PSG".

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L'edizione 2025-2026 della Champions League ha conosciuto martedì sera la sua prima finalista.

Ad assicurarsi la qualificazione all'ultimo atto della massima competizione continentale che si giocherà il prossimo 30 maggio a Budapest è stato l'Arsenal che, dopo l'1-1 dell'andata, è riuscito ad imporsi per 1-0 a Londra sull'Atletico Madrid, grazie ad una rete siglata da Saka nelle battute finali del primo tempo.

L'ex stella dell'Inter, Wesley Sneijder, parlando a 'Ziggo Sport', ha letteralmente stroncato le due squadre, tanto da parlare di Bayern-PSG come della vera finale della competizione.


  • "AVREI VOLUTO CHIAMARE LA UEFA"

    "Dopo trentacinque minuti di gioco, avrei voluto chiamare la UEFA per far annullare la partita, far uscire i giocatori dal campo e far annunciare che la vera finale di Champions League era la sfida tra Bayern e PSG. Onestamente è stata una gara terribilmente noiosa".

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  • "NON SEMBRAVA UNA SEMIFINALE"

    "Guardando Arsenal-Atletico Madrid non sembrava che si trattasse di una semifinale di Champions League. Sono mancate intensità, creatività e qualità negli ultimi metri".

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  • "ARTETA MERITA UNA STATUA"

    "Visti i giocatori che ha a disposizione, Arteta merita una statua. Semplicemente non ce ne sono di primissimo livello ed è impressionante il fatto che sia riuscito a tenere a bada l'Atletico Madrid con questa rosa".

  • "IMPOSSIBILE IMPENSIERIRE BAYERN O PSG"

    "Sicuramente faccio fatica ad immaginare come Bayern o PSG possano essere impensierite in finale. In base a quello che abbiamo visto in Arsenal-Atletico, prevedo una vittoria facile in finale. A questo livello uno si aspetta emozioni e grande calcio, ma abbiamo visto tutt'altro".

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  • "L'ARSENAL RINGRAZI L'ARBITRO"

    "L'Arsenal dovrebbe ringraziare l'arbitro. C'è stato un chiaro contatto con Simeone in area e il fatto che non sia caduto non vuol dire che non fosse fallo. Non è stato concesso anche un altro rigore a Griezmann e secondo me, in tutti e due i casi, si trattava di situazioni nette".

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