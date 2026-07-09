Sinner-Djokovic: dove vedere in diretta tv e streaming la semifinale di Wimbledon

Sinner e Djokovic si ritrovano ancora una volta faccia a faccia in una semifinale Slam. Era successo un anno fa a Wimbledon, è successo pochi mesi fa agli Australian Open e accade di nuovo sull'erba londinese, in una sfida che, complice l'assenza di Carlos Alcaraz dall'altra parte del tabellone, ha inevitabilmente il sapore di una finale anticipata.

I due arrivano all'appuntamento seguendo percorsi opposti. Sinner ha avuto bisogno di cinque set all'esordio per piegare Kecmanovic, l'altro serbo del tabellone, ma da quel momento ha cambiato marcia: contro Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff non ha più lasciato per strada nemmeno un set, crescendo partita dopo partita. Djokovic, invece, dovrà smaltire i cinque set giocati con Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale, una battaglia spettacolare durata ben cinque ore e un quarto.

Di seguito tutte le info su come assistere in tv e streaming alla semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic.







