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Day Nine: The Championships - Wimbledon 2026Getty Images Sport
Simone Giromini

Sinner-Djokovic: dove vedere in diretta tv e streaming la semifinale di Wimbledon

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Sinner sfida Djokovic nella semifinale di Wimbledon: tutte le info su come seguire il match in tv e streaming.

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Sinner e Djokovic si ritrovano ancora una volta faccia a faccia in una semifinale Slam. Era successo un anno fa a Wimbledon, è successo pochi mesi fa agli Australian Open e accade di nuovo sull'erba londinese, in una sfida che, complice l'assenza di Carlos Alcaraz dall'altra parte del tabellone, ha inevitabilmente il sapore di una finale anticipata.

I due arrivano all'appuntamento seguendo percorsi opposti. Sinner ha avuto bisogno di cinque set all'esordio per piegare Kecmanovic, l'altro serbo del tabellone, ma da quel momento ha cambiato marcia: contro Borges, Brooksby, Mochizuki e Struff non ha più lasciato per strada nemmeno un set, crescendo partita dopo partita. Djokovic, invece, dovrà smaltire i cinque set giocati con Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale, una battaglia spettacolare durata ben cinque ore e un quarto.

Di seguito tutte le info su come assistere in tv e streaming alla semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic.


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  • ORARIO SINNER-DJOKOVIC

    La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma venerdì, riproporrà la sfida che un anno fa mise in palio un posto nella finale di Wimbledon, ma con una novità nel programma. Tradizionalmente, infatti, la prima semifinale sul Centrale è riservata ai giocatori che hanno disputato i quarti di finale il martedì, così da garantire lo stesso tempo di recupero. Stavolta, invece, pur essendo entrambi scesi in campo martedì, Sinner e Djokovic giocheranno il secondo match di giornata. Ad aprire il programma del Centrale, alle 14.30 italiane, saranno infatti Alexander Zverev e il padrone di casa Arthur Fery, mentre il confronto tra l'azzurro e il serbo è previsto non prima delle 17.30-18, al termine della prima semifinale.

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  • PRECEDENTI SINNER-DJOKOVIC

    Jannik Sinner ritrova Novak Djokovic sul suo cammino per il dodicesimo capitolo di una rivalità sempre più ricca di storia. La semifinale di Wimbledon sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Church Road, remake della semifinale dello scorso anno.

    Dodici mesi fa non ci fu praticamente partita: Sinner si impose con autorità in tre set, conquistando la sua prima finale ai Championships e interrompendo il dominio di Djokovic sul Centrale di Wimbledon.

    Il bilancio complessivo dei precedenti sorride all'azzurro, avanti 6-5. L'ultimo incrocio, però, è andato al serbo: nella semifinale degli Australian Open 2026, Djokovic si è imposto al termine di una battaglia di oltre quattro ore con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, 4-6, staccando il pass per la 38ª finale Slam della sua carriera.

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  • DOVE VEDERE SINNER-DJOKOVIC IN TV E STREAMING

    Jannik Sinner-Novak Djokovic, così come tutte le partite di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

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