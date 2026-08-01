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Arthur Douglas LuizGetty/GOAL
Lelio Donato

Seconda occasione alla Juventus per Arthur e Douglas Luiz? Il messaggio di Spalletti è chiaro: "Li abbiamo pagati diversi soldi"

Serie A
Juventus

Arthur e Douglas Luiz sono stati fin qui due dei più grandi flop alla Juventus, ma Luciano Spalletti potrebbe a sorpresa rilanciare i brasiliani: "Li abbiamo pagati diversi soldi e vogliamo valutarli". Sarà la volta buona?

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E se la Juventus nella nuova stagione parlasse brasiliano?

La svolta carioca a sorpresa potrebbe arrivare grazie a due giocatori che fin qui sono stati tra i più grandi flop degli ultimi anni e forse dell'intera storia bianconera, se si pensa al rapporto tra prezzo e rendimento.

Stiamo ovviamente parlando di Arthur e Douglas Luiz, rientrati alla base dopo i rispettivi prestiti e difficili da piazzare sul mercato. Tanto che adesso la loro permanenza non è da escludere.

A dichiararlo, dopo l'amichevole vinta contro il Nizza proprio con goal di Douglas Luiz, è stato Luciano Spalletti che è intenzionato a valutare bene entrambi i centrocampisti brasiliani prima di escluderli nuovamente dal progetto.

  • COSA HA DETTO SPALLETTI SU ARTHUR E DOUGLAS LUIZ

    Luciano Spalletti ha schierato Douglas Luiz titolare per la terza volta di fila in questo precampionato. E durante la ripresa ha trovato spazio anche Arthur.

    Ma non si tratta solo di una necessità causata dalle tante assenze nel reparto tra infortunati e giocatori reduci dai Mondiali. Bensì di una scelta precisa da parte del tecnico bianconero che cerca qualità in mezzo al campo.

    "Mi è piaciuto l'impegno di Arthur e Douglas, credevano di essere messi da parte e sono rimasti sorpresi che noi li vogliamo valutare. Li abbiamo pagati diversi soldi e noi vogliamo valutarli. Dar loro la possibilità e vedere che si impegnano è sintomo di intelligenza e qualità" ha dichiarato Spalletti al termine di Juventus-Nizza.

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  • LA RICERCA DI UN REGISTA

    Ma perché Spalletti sta pensando di tenere Arthur e Douglas Luiz alla Juventus?

    Non è un mistero che l'allenatore vorrebbe un centrocampista di qualità al quale affidare le chiavi del gioco bianconero. Un po' come era stato con Lobotka al Napoli e prima ancora con Pizarro alla Roma.

    Allo stesso tempo Spalletti ha capito che trovare l'uomo giusto sul mercato non sarà semplice soprattutto per ragioni economiche, visto che gli investimenti principali sono stati destinati a rinforzare l'attacco e all'acquisto di un nuovo portiere.

    Da qui l'idea di provare a rilanciare quei giocatori che per caratteristiche tecniche più si avvicinano al profilo di regista che piace a Spalletti. Arthur e Douglas Luiz, appunto.

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  • GIOCATORI SENZA MERCATO

    C'è poi un altro aspetto non di poco conto che lo stesso Spalletti ha sottolineato. La Juventus su questi due giocatori ha investito tanti soldi, troppi considerato il rendimento.

    Arthur era arrivato in bianconero addirittura sei anni fa dal Barcellona in un'operazione superiore agli 80 milioni di euro, anche se nell'affare venne inserito il cartellino di Pjanic, valutato circa 65 milioni. Il tutto aveva permesso alla Juventus di fare registrare una maxi-plusvalenza, seconda solo a quella della cessione di Pogba al Manchester United.

    Oggi, dopo una serie di stagioni disastrose in giro per il mondo, Arthur sta per compiere trent'anni e si ritrova di fatto senza offerte con un contratto da poco rinnovato fino al 2027 in modo da spalmare il pesantissimo ingaggio.

    Douglas Luiz è stato acquistato dall'Aston Villa nel 2024 quando la Juventus lo ha pagato circa 50 milioni di euro, pensando di affidargli le chiavi del centrocampo bianconero dopo una stagione da protagonista in Premier League. Le cose invece sono andate molto diversamente e, dopo l'ultima difficile stagione in Inghilterra, anche per lui di fatto non sono fin qui arrivate offerte concrete.

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  • MA SERVONO DAVVERO ALLA JUVENTUS?

    Passando all'aspetto puramente tecnico, c'è da chiedersi però se Arthur e Douglas Luiz siano davvero utili alla nuova Juventus.

    Di certo, come detto, a centrocampo la qualità non abbonda. Allo stesso tempo appare difficile che Arthur, reduce dall'esperienza al Gremio dove ha giocato poco anche a causa di parecchi problemi muscolare, possa tornare al centro del progetto bianconero.

    Anche perché, di fatto, l'ex Barcellona non gioca una partita ufficiale con la Juventus ormai da quattro anni. Ed i suoi numeri in Italia sono disastrosi: 63 presenze, un goal, un assist e otto cartellini gialli.

    Diverso è invece il discorso relativo a Douglas Luiz, più giovane di un paio d'anni ma soprattutto capace tre anni fa di brillare in Premier League come uno dei migliori centrocampista di tutto il campionato.

    Spalletti, come detto, lo ha sempre schierato titolare nelle prime amichevoli estive e il brasiliano lo sta ripagando con prestazioni in crescendo. Oltre ad aver ritrovato motivazioni che sembravano ormai perdute.

    "Sono contento dell’opportunità che mi è stata concessa e del bel goal che ho segnato. Spalletti è un grande allenatore, mi parla tanto e apprezzo il suo stile di gioco. Ascolto i suoi consigli e sto cercando di dare tutto per avere una occasione alla Juventus.

    Non so cosa abbia deciso la dirigenza per il futuro, ma il mio desiderio è quello di restare qui e scrivere la storia di questo club così blasonato. Spalletti e i compagni hanno fiducia in me e io adesso voglio dimostrare sul campo di valere i 50 milioni investiti dal club per acquistarmi" ha dichiarato Douglas Luiz dopo l'amichevole contro il Nizza. Sarà la volta buona?


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