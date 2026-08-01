Seconda occasione alla Juventus per Arthur e Douglas Luiz? Il messaggio di Spalletti è chiaro: "Li abbiamo pagati diversi soldi"

Passando all'aspetto puramente tecnico, c'è da chiedersi però se Arthur e Douglas Luiz siano davvero utili alla nuova Juventus.

Di certo, come detto, a centrocampo la qualità non abbonda. Allo stesso tempo appare difficile che Arthur, reduce dall'esperienza al Gremio dove ha giocato poco anche a causa di parecchi problemi muscolare, possa tornare al centro del progetto bianconero.

Anche perché, di fatto, l'ex Barcellona non gioca una partita ufficiale con la Juventus ormai da quattro anni. Ed i suoi numeri in Italia sono disastrosi: 63 presenze, un goal, un assist e otto cartellini gialli.

Diverso è invece il discorso relativo a Douglas Luiz, più giovane di un paio d'anni ma soprattutto capace tre anni fa di brillare in Premier League come uno dei migliori centrocampista di tutto il campionato.

Spalletti, come detto, lo ha sempre schierato titolare nelle prime amichevoli estive e il brasiliano lo sta ripagando con prestazioni in crescendo. Oltre ad aver ritrovato motivazioni che sembravano ormai perdute.

"Sono contento dell’opportunità che mi è stata concessa e del bel goal che ho segnato. Spalletti è un grande allenatore, mi parla tanto e apprezzo il suo stile di gioco. Ascolto i suoi consigli e sto cercando di dare tutto per avere una occasione alla Juventus.

Non so cosa abbia deciso la dirigenza per il futuro, ma il mio desiderio è quello di restare qui e scrivere la storia di questo club così blasonato. Spalletti e i compagni hanno fiducia in me e io adesso voglio dimostrare sul campo di valere i 50 milioni investiti dal club per acquistarmi" ha dichiarato Douglas Luiz dopo l'amichevole contro il Nizza. Sarà la volta buona?



