Seconda occasione alla Juventus per Arthur e Douglas Luiz? Il messaggio di Spalletti è chiaro: "Li abbiamo pagati diversi soldi"

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E se la Juventus nella nuova stagione parlasse brasiliano?
La svolta carioca a sorpresa potrebbe arrivare grazie a due giocatori che fin qui sono stati tra i più grandi flop degli ultimi anni e forse dell'intera storia bianconera, se si pensa al rapporto tra prezzo e rendimento.
Stiamo ovviamente parlando di Arthur e Douglas Luiz, rientrati alla base dopo i rispettivi prestiti e difficili da piazzare sul mercato. Tanto che adesso la loro permanenza non è da escludere.
A dichiararlo, dopo l'amichevole vinta contro il Nizza proprio con goal di Douglas Luiz, è stato Luciano Spalletti che è intenzionato a valutare bene entrambi i centrocampisti brasiliani prima di escluderli nuovamente dal progetto.