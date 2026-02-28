Scudetto e quinto posto lontani: il rischio del Milan, ripetere l'ultimo anno di Allegri con la Juventus

Allegri non sarà d'accordo perché la cautela non è mai troppa certo, ma la situazione attuale di classifica racconta come il Milan al momento non faccia parte della corsa Champions che vede coinvolte Napoli, Roma, Juventus, Como e Atalanta. Ci sono due posti per cinque squadre.

Per tornare in ballo anche quello del Milan i rossoneri dovrebbero fare una brusca frenata; Allegri ha 8 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dalla sua ex squadra, la Juventus.

Ancora i rossoneri non possono dirsi certi di tornare in Champions dopo un anno di assenza ma hanno avuto il merito di arrivare al rush finale con un margine importante e la possibilità anche di fare qualche passo falso; basta che non siano troppi.