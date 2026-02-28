Goal.com
Andrea Ajello

Scudetto e quinto posto lontani: il rischio del Milan, ripetere l'ultimo anno di Allegri con la Juventus

Il Milan si ritrova nel mezzo tra scudetto e lotta Champions: Allegri ha già vissuto questa situazione e non vuole ripetere gli ultimi mesi passati alla Juventus.

Il Milan è andato troppo forte per rimanere indietro con le squadre che si stanno giocando la qualificazione in Champions ma non abbastanza veloce per stare al passo dell'Inter che in campionato non sta sbagliando un colpo.

E così, a dodici giornate dalla fine, i rossoneri sono lì, nel mezzo, lontani dal primo posto ma con un bel margine sul quinto. Situazione che da una parte può rasserenare ma che dall'altra potrebbe dare qualche tormento a Massimiliano Allegri.

Soprattutto perché il tecnico non tanto tempo fa ha vissuto una situazione molto simile e farà di tutto affinché non si ripeta la storia. 

  • DUE PARTITE PER SPERARE ANCORA NELLO SCUDETTO

    Il Milan si è ritrovato da essere potenzialmente a -5 a guardare l'Inter con 10 punti di distanza. Colpa delle ultime due partite dei rossoneri, il recupero  con  il Como (1-1) e la sconfitta casalinga con il Parma (0-1).

    Con l'Inter che viaggia a ritmi altissimi, pensare di recuperare 10 punti in 12 partite (quasi un punto a giornata) sembra utopistico. Prima di gettare la spugna però il Milan proverà a giocarsi  le ultime chance nei prossimi due turni; sperare in un passo falso dei nerazzurri con il Genoa e non sbagliare con la Cremonese. Poi ci sarà il derby, che la squadra di Allegri è obbligata a vincere per accorciare le distanze. Anche senza stop dei nerazzurri con il Genoa, vincere la stracittadina vorrebbe dire andare a -7. Sarebbe ancora un distacco importante ma lascerebbe comunque uno spiraglio aperto.

  • UN PIEDE IN CHAMPIONS

    Allegri non sarà d'accordo perché la cautela non è mai troppa certo, ma la situazione attuale di classifica racconta come il Milan al momento non faccia parte della corsa Champions che vede coinvolte Napoli, Roma, Juventus, Como e Atalanta. Ci sono due posti per cinque squadre.

    Per tornare in ballo anche quello del Milan i rossoneri dovrebbero fare una brusca frenata; Allegri ha 8 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dalla sua ex squadra, la Juventus. 

    Ancora i rossoneri non possono dirsi certi di tornare in Champions dopo un anno di assenza ma hanno avuto il merito di arrivare al rush finale con un margine importante e la possibilità anche di fare qualche passo falso; basta che non siano troppi. 

  • IL RISCHIO DEL MILAN

    Senza dubbio però inizia adesso una nuova fase per il Milan, soprattutto se post derby non dovesse esserci accorciato  il distacco. 

    Allegri dovrà lavorare molto sulle motivazioni della squadra, che potrebbe sentirsi ormai troppo lontana per lo scudetto ma essere anche troppo sicura del posto in Champions. 

    Anche perché il tecnico ha provato sulla propria pelle un finale di stagione simile, nell'ultimo anno con la Juventus, quando anche in quel caso c'era solo l'impegno del campionato.

     I bianconeri dopo aver lottato punto a punto proprio con l'Inter per tutto il girone di andata, crollarono a febbraio, distaccandosi dalla vetta e senza riuscire più a riprendersi. Alla fine del campionato quella Juve si qualificò comunque in Champions senza troppi affanni ma con una seconda parte di campionato molto sotto le aspettative che portò poi (anche se non solo per questo motivo) alla separazione da Allegri.

  • IL CROLLO DELL'ULTIMA JUVE DI ALLEGRI

    Il crollo della Juventus nella stagione 2023/2024 a questo punto del campionato era già iniziato. I bianconeri chiusero il girone di ritorno con solo 5 vittorie, sei pareggi e ben 9 sconfitte.

    In totale, la squadra allenata da Allegri fece 21 punti in 19 giornate con anche una differenza reti negativa. 

    Il tecnico insomma è ben consapevole di quale possa essere il rischio per il suo Milan e questa volta il distacco dal quinto posto non è così ampio come in quel caso.

