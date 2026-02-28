Scudetto e quinto posto lontani: il rischio del Milan, ripetere l'ultimo anno di Allegri con la Juventus

Il Milan è andato troppo forte per rimanere indietro con le squadre che si stanno giocando la qualificazione in Champions ma non abbastanza veloce per stare al passo dell'Inter che in campionato non sta sbagliando un colpo.
E così, a dodici giornate dalla fine, i rossoneri sono lì, nel mezzo, lontani dal primo posto ma con un bel margine sul quinto. Situazione che da una parte può rasserenare ma che dall'altra potrebbe dare qualche tormento a Massimiliano Allegri.
Soprattutto perché il tecnico non tanto tempo fa ha vissuto una situazione molto simile e farà di tutto affinché non si ripeta la storia.