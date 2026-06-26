Scambio Nico Paz-Bastoni tra Real Madrid e Inter: cosa c'è di vero, costi e possibili scenari

Nico Paz è da mesi un obiettivo dell'Inter che ha sempre seguito la crescita dell'argentino molto da vicino.

Javier Zanetti, connazionale e vicepresidente dei nerazzurri, d'altronde è grande amico del padre col quale cena spesso insieme nel suo ristorante milanese.

Un pressing continuo che ha infastidito Cesc Fabregas, pronto a scommettere qualche settimana fa che no, Nico Paz all'Inter non si farà.

Adesso però tutto è cambiato. Il Real Madrid ha ricomprato l'argentino e per cederlo di nuovo al Como chiede 60 milioni di euro. Una cifra alta, forse troppo per i lariani e per i paletti del Fair Play Finanziario.

Ecco così rientrare in scena l'Inter dove Nico Paz porterebbe qualità sulla trequarti.