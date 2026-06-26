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Nico Paz Bastoni HDGOAL
Lelio Donato

Scambio Nico Paz-Bastoni tra Real Madrid e Inter: cosa c'è di vero, costi e possibili scenari

Calciomercato
Inter
Real Madrid
Como

Dalla Spagna rilanciano l'ipotesi di un clamoroso scambio: Nico Paz piace da sempre all'Inter e Bastoni potrebbe risolvere un problema a Mourinho. Inoltre la valutazione dei due giocatori è molto simile.

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L'Inter potrebbe acquistare Nico Paz senza scucire un euro. O quasi. Ma i nerazzurri dovrebbero sacrificare un titolarissimo di Chivu.

A disegnare il clamoroso scenario di mercato è il quotidiano sportivo AS, solitamente bene informato sulle cose di casa Real Madrid.

I Blancos aprirebbero alla cessione di Nico Paz all'Inter se i nerazzurri accettassero di inserire nell'affare il cartellino di Alessandro Bastoni. Ipotesi al momento e poco più, ma non del tutto campata in aria. Anzi.

Il difensore d'altronde per settimane sembrava vicinissimo al Barcellona mentre l'argentino piace moltissimo all'Inter e in particolare al vicepresidente Javier Zanetti.

Ma cosa potrebbe succedere? Lo scambio Nico Paz-Bastoni è davvero possibile?

  • NICO PAZ OBIETTIVO DELL'INTER

    Nico Paz è da mesi un obiettivo dell'Inter che ha sempre seguito la crescita dell'argentino molto da vicino.

    Javier Zanetti, connazionale e vicepresidente dei nerazzurri, d'altronde è grande amico del padre col quale cena spesso insieme nel suo ristorante milanese.

    Un pressing continuo che ha infastidito Cesc Fabregas, pronto a scommettere qualche settimana fa che no, Nico Paz all'Inter non si farà.

    Adesso però tutto è cambiato. Il Real Madrid ha ricomprato l'argentino e per cederlo di nuovo al Como chiede 60 milioni di euro. Una cifra alta, forse troppo per i lariani e per i paletti del Fair Play Finanziario.

    Ecco così rientrare in scena l'Inter dove Nico Paz porterebbe qualità sulla trequarti.

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  • SCAMBIO CON BASTONI? I COSTI E L'IDEA DEL REAL MADRID

    Secondo quanto riporta 'AS' peraltro il Real Madrid potrebbe cedere Nico Paz all'Inter tramite uno scambio quasi alla pari.

    I Blancos infatti cercano un centrale mancino da regalare a Josè Mourinho. Il primo obiettivo in realtà sarebbe Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund.

    Bastoni però è un profilo apprezzato dallo Special One che lo conosce molto bene. E accetterebbe di buon grado il suo arrivo al 'Santiago Bernabeu', anche per fare un mezzo sgarbo al Barcellona che aveva seguito per mesi il difensore italiano.

    La valutazione di Nico Paz e Bastoni inoltre è molto simile, se non identica, ovvero 60-70 milioni circa. Non un dettaglio.

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  • LA POSIZIONE DELL'INTER

    Alessandro Bastoni, dopo mesi di continue voci sul futuro anche in seguito al caso Kalulu, era stato di fatto blindato dall'Inter.

    I nerazzurri in realtà non hanno mai aperto pubblicamente alla cessione di quello che ancora oggi viene ritenuto un punto fermo da Chivu, Oltre che uno dei senatori all'interno dello spogliatoio.

    Ma se il sacrificio di Bastoni permettesse all'Inter di arrivare a Nico Paz senza di fatto mettere mano al portafoglio, ecco che la società potrebbe rivalutare la situazione.

    Anche perché intanto Marotta ha quasi in mano Solet dell'Udinese e potrebbe poi acquistare un altro difensore per sostituire Bastoni.

  • COSA FA IL COMO CON NICO PAZ?

    In tutto questo il pallino del gioco è ancora in mano al Como.

    Se i lariani decideranno di soddisfare la richiesta del Real Madrid, infatti, Nico Paz tornerà alla corte di Cesc Fabregas per 60 milioni di euro.

    In tal senso è previsto un vertice tra il tecnico spagnolo e Suwarso nelle prossime ore per decidere il da farsi.

    Fabregas ritiene la conferma di Nico Paz una priorità assoluta per il Como che si accinge a debuttare in Champions League e chiede questo regalo alla proprietà.

    Lo stesso giocatore al momento continua a dare la precedenza al club che lo ha lanciato definitivamente e dove proseguirebbe volentieri il suo percorso di crescita almeno per un'altra stagione.

    Solo se il Como rinuncerà definitivamente a Nico Paz, insomma, tutto si riaprirebbe. Compreso lo scenario dello scambio con l'Inter che porterebbe Bastoni al Real Madrid.

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