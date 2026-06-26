Scambio Nico Paz-Bastoni tra Real Madrid e Inter: cosa c'è di vero, costi e possibili scenari

L'Inter potrebbe acquistare Nico Paz senza scucire un euro. O quasi. Ma i nerazzurri dovrebbero sacrificare un titolarissimo di Chivu.
A disegnare il clamoroso scenario di mercato è il quotidiano sportivo AS, solitamente bene informato sulle cose di casa Real Madrid.
I Blancos aprirebbero alla cessione di Nico Paz all'Inter se i nerazzurri accettassero di inserire nell'affare il cartellino di Alessandro Bastoni. Ipotesi al momento e poco più, ma non del tutto campata in aria. Anzi.
Il difensore d'altronde per settimane sembrava vicinissimo al Barcellona mentre l'argentino piace moltissimo all'Inter e in particolare al vicepresidente Javier Zanetti.
Ma cosa potrebbe succedere? Lo scambio Nico Paz-Bastoni è davvero possibile?