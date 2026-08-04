Scambio Frattesi-Nico Gonzalez possibile tra Inter e Juventus? Costi e scenari della trattativa Calciomercato Inter Juventus N. Gonzalez D. Frattesi

L'Inter sta pensando a Nico Gonzalez e riprende quota la possibilità di inserire Frattesi nell'affare con la Juventus. Ma quanto è realizzabile l'affare?

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