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Frattesi InterGetty
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Scambio Frattesi-Nico Gonzalez possibile tra Inter e Juventus? Costi e scenari della trattativa

Calciomercato
Inter
Juventus
N. Gonzalez
D. Frattesi

L'Inter sta pensando a Nico Gonzalez e riprende quota la possibilità di inserire Frattesi nell'affare con la Juventus. Ma quanto è realizzabile l'affare?

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L'Inter cerca un nuovo esterno e sul taccuino dei possibili obiettivi è finito anche Nico Gonzalez. Spunta una nuova idea: uno scambio con la Juventus per portare Davide Frattesi a Torino.

A riferirlo è Gazzetta.it, secondo cui le due società starebbero ragionando attraverso il lavoro di intermediari a questo tipo di affare a doppio senso.


Un'operazione che potrebbe fare comodo a entrambi i club andando a colmare le rispettive lacune. Ma dal punto di vista economico?

  • ESTERNO PER CHIVU, JOLLY PER SPALLETTI

    Partendo dall'aspetto tecnico, Nico Gonzalez all'Inter e Davide Frattesi alla Juventus sarebbe uno scambio interessante per entrambe le parti.


    Il club nerazzurro è alla ricerca di un nuovo esterno da consegnare a Cristian Chivu soprattutto per la fascia destra, dove il tecnico sta provando ad adattare Andy Diouf. L'argentino, di ritorno a Torino dopo il prestito all'Atletico Madrid (ma fermamente intenzionato a non restare in bianconero), può giocare su entrambe le fasce e questo darebbe più soluzioni all'Inter.


    Nella Juventus invece c'è Luciano Spalletti, grande estimatore di Frattesi dai tempi della Nazionale, e a Torino potrebbe dare una nuova veste al centrocampista che a Milano non trova spazio: potrebbe rilanciarlo come trequartista, portandolo in una posizione più avanzata dalla quale macinare un bottino di goal consistente come in passato.

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  • STIPENDI E CARTELLINI: I COSTI

    Archiviato l'aspetto tecnico si passa a quello economico. Dal punto di vista dello stipendio, Nico Gonzalez e Frattesi non sono particolarmente distanti, grazie ai benefici del Decreto Crescita di cui gode ancora l'argentino: l'ex Fiorentina ha un ingaggio annuo da 3,6 milioni di euro netti (4,7 lordi), mentre l'ex Sassuolo si assesta sui 3 milioni netti (5,5 lordi).


    Il vero nodo è rappresentato dalla valutazione dei cartellini. Inter e Juventus, evidenzia Gazzetta.it, non vogliono spendere denaro liquido in questa operazione ad oggi solo allo studio, con la consapevolezza per entrambe di non poter registrare una plusvalenza a bilancio.


    I due sono stati pagati la stessa cifra, 33 milioni di euro più bonus, ma Nico Gonzalez ha un anno in meno di ammortamento rispetto a Frattesi. Il punto di incontro potrebbe essere trovato a 25 milioni di euro, questa l'ipotetica cifra per uno scambio alla pari: difficile, ma non impossibile per la rosea.

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