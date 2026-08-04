Scambio Frattesi-Nico Gonzalez possibile tra Inter e Juventus? Costi e scenari della trattativa

Archiviato l'aspetto tecnico si passa a quello economico. Dal punto di vista dello stipendio, Nico Gonzalez e Frattesi non sono particolarmente distanti, grazie ai benefici del Decreto Crescita di cui gode ancora l'argentino: l'ex Fiorentina ha un ingaggio annuo da 3,6 milioni di euro netti (4,7 lordi), mentre l'ex Sassuolo si assesta sui 3 milioni netti (5,5 lordi).
Il vero nodo è rappresentato dalla valutazione dei cartellini. Inter e Juventus, evidenzia Gazzetta.it, non vogliono spendere denaro liquido in questa operazione ad oggi solo allo studio, con la consapevolezza per entrambe di non poter registrare una plusvalenza a bilancio.
I due sono stati pagati la stessa cifra, 33 milioni di euro più bonus, ma Nico Gonzalez ha un anno in meno di ammortamento rispetto a Frattesi. Il punto di incontro potrebbe essere trovato a 25 milioni di euro, questa l'ipotetica cifra per uno scambio alla pari: difficile, ma non impossibile per la rosea.