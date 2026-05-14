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Pisa SC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Sassuolo-Lecce probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Walukiewicz, Fadera, Veiga, Gaspar, Cheddira e Camarda

Serie A
Sassuolo vs Lecce
Sassuolo
Lecce

Per il Lecce sarà quindi una gara delicatissima, da vivere anche con un occhio rivolto ai risultati delle dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere: le scelte di formazione di Fabio Grosso ed Eusebio Di Francesco.

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Ultima trasferta stagionale per il Lecce, impegnato sul campo del Sassuolo in una sfida fondamentale per la corsa salvezza della Serie A.

I salentini cercano punti pesantissimi per tenere a distanza la Cremonese, ora distante soltanto una lunghezza e pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso nel finale di stagione.

Di fronte ci sarà però un Sassuolo senza pressioni ma intenzionato a chiudere nel migliore dei modi un campionato molto positivo. La squadra emiliana ha conquistato la salvezza con largo anticipo e sogna di terminare l’annata nella parte sinistra della classifica, traguardo che certificherebbe l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione.

Le scelte di formazione dei due allenatori, Fabio Grosso ed Eusebio Di Francesco, in vista della sfida valida per la 37ª giornata di Serie A.

  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    In dubbio Walukiewicz, che dovrebbe stringere i denti: in caso di forfait pronto Romagna. In avanti rientra Fadera dopo la squalifica ma si accomoda in panchina.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

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  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Veiga proverà ad esserci, ma al momento si scalda Jean al suo posto. Possibile rientro anche per Gaspar. in avanti confermato Cheddira, alla terza titolarità di fila.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco

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  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    SQUALIFICATI

    -Nessuno


    INFORTUNATI

    -Candè

    -Pieragnolo

    -Boloca

    -Idzes


  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI

    -Nessuno


    INFORTUNATI

    - Berisha

    - Fofana

    - Gaspar

    - Sottil

    - Veiga


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