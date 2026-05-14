Sassuolo-Lecce probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Walukiewicz, Fadera, Veiga, Gaspar, Cheddira e Camarda

Ultima trasferta stagionale per il Lecce, impegnato sul campo del Sassuolo in una sfida fondamentale per la corsa salvezza della Serie A.

I salentini cercano punti pesantissimi per tenere a distanza la Cremonese, ora distante soltanto una lunghezza e pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso nel finale di stagione.

Di fronte ci sarà però un Sassuolo senza pressioni ma intenzionato a chiudere nel migliore dei modi un campionato molto positivo. La squadra emiliana ha conquistato la salvezza con largo anticipo e sogna di terminare l’annata nella parte sinistra della classifica, traguardo che certificherebbe l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione.

Le scelte di formazione dei due allenatori, Fabio Grosso ed Eusebio Di Francesco, in vista della sfida valida per la 37ª giornata di Serie A.