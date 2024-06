Sarri rifiuta l'offerta del Panathinaikos: non allenerà in Grecia

L’ex allenatore della Lazio ha deciso di rifiutare la proposta giunta dal club greco: non riparti del Panathinaikos.

Maurizio Sarri ha deciso: non volerà in Grecia per sedersi sulla panchina del Panathinaikos. L’allenatore toscano ha rifiutato la proposta presentata nei giorni scorsi dal club greco.

Come riferisce Sky Sport, l’allenatore toscano si era preso qualche giorno per riflettere, con la giornata di oggi come termine ultimo per accettare o meno l’offerta.

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni circa un possibile approdo di Sarri sulla panchina del Bologna al posto di Thiago Motta, promesso sposo della Juventus, e quello che sarebbe un clamoroso ritorno sulla panchina della Lazio.

Uno scenario molto complicato che però potrebbe verificarsi nel caso in cui dovesse già chiudersi l’avventura di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste.