Sarri non ha dubbi: "Il Derby di lunedì è meglio per tutti, anche per chi si gioca la Champions"

Maurizio Sarri, ha parlato a margine dell'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le due squadre che si contenderanno la finale di Coppa Italia mercoledì sera all'Olimpico di Roma, ovvero Lazio e Inter.

Il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sul caos relativo alla calendarizzazione della penultima giornata del campionato di Serie A. Una questione che nelle ultime ore sta facendo discutere tantissimo. Sarri, in tal senso, è spettatore interessato visto che la Lazio scenderà in campo per il Derby contro la Roma.

Di seguito ecco le dichiarazioni dell'allenatore laziale riportate dall'ANSA.