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SS Lazio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Sarri non ha dubbi: "Il Derby di lunedì è meglio per tutti, anche per chi si gioca la Champions"

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La posizione del tecnico biancoceleste: "Credo che le quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non debbano farlo alle 12.30 di domenica".

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Maurizio Sarri, ha parlato a margine dell'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le due squadre che si contenderanno la finale di Coppa Italia mercoledì sera all'Olimpico di Roma, ovvero Lazio e Inter.

Il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sul caos relativo alla calendarizzazione della penultima giornata del campionato di Serie A. Una questione che nelle ultime ore sta facendo discutere tantissimo. Sarri, in tal senso, è spettatore interessato visto che la Lazio scenderà in campo per il Derby contro la Roma.

Di seguito ecco le dichiarazioni dell'allenatore laziale riportate dall'ANSA.

  • "DERBY DI LUNEDI'? MEGLIO PER TUTTI"

    Il Derby tra Roma e Lazio, inizialmente previsto per domenica alle ore 12.30 (così come le altre partite che vedono impegnate le concorrenti per la Champions) potrebbe invece disputarsi nella serata di lunedì 18 maggio. Di seguito ecco il pensiero di Sarri:

    "Meglio giocare il Derby di lunedì. È meglio per tutti e anche per noi che abbiamo 24 ore di riposo in più".

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  • "NON CI SI GIOCA LA CHAMPIONS ALLE 12.30"

    Sarri ritiene che fissare il Derby lunedì sera e, di conseguenze, anche le partite di Napoli, Juventus, Milan e Como, sia la soluzione migliore:

    "Credo che le quattro squadre che si stanno giocando 80 milioni con la Champions non debbano farlo alle 12.30 di domenica".

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