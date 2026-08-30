Santiago Gimenez al Porto, è fatta: la nuova formula, le cifre e quanto guadagna il Milan

Alla ricerca di un attaccante centrale, in attesa del ritorno di Samu Aghehowa, i portoghesi hanno definito l’arrivo del Bebote con un prestito gratuito e un diritto di riscatto fissato a 18 milioni più bonus (dovrebbero essere quindi 20 i milioni complessivi), diritto che si tramuterà poi in obbligo a seconda di alcune condizioni.





Inizialmente il Porto aveva proposto ai rossoneri un semplice prestito con diritto a 15 milioni, senza inserire quindi l’eventuale obbligo di riscatto. Il lavoro ai fianchi dei rossoneri e del mediatore Jorge Mendes hanno fatto sì che i Dragoes cambiassero la loro posizione e venissero incontro alle esigenze del Diavolo.





Nessun problema invece sul fronte giocatore che già da tempo aveva ormai trovato l’accordo totale con il Porto. Nelle prossime ore la punta dovrebbe viaggiare verso Oporto e sottoporsi alle visite mediche propedeutiche poi per la firma del contratto e l’annuncio ufficiale. Il Milan e Gimenez si separano.