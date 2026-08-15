Santiago Gimenez a un passo dal Porto: cosa manca per la fumata bianca col Milan

Si avvicina a grandi passi la conclusione della trattativa fra il Porto e il Milan per la cessione di Santiago Gimenez.
L'attaccante messicano, pur non essendo stato messo alla porta dal tecnico Ruben Amorim, non rientra nei piani dell'allenatore portoghese e con ogni probabilità saluterà e lascerà Milanello per approdare in Portogallo alla corte di Farioli.
Le parti sono davvero vicine alla fumata bianca e mancano solamente gli ultimi dettagli per concludere l'operazione.
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