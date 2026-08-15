Santiago Gimenez a un passo dal Porto: cosa manca per la fumata bianca col Milan

Come viene riferito da Matteo Moretto, le trattative tra il Milan e il Porto per Gimenez stanno andando avanti da diversi giorni, visto che il messicano ex Feyenoord è un profilo estremamente stimato da Farioli.

Nel corso della giornata odierna - o al massimo entro quella di domani - si dovrebbe arrivare a una prima svolta importante nella trattativa: un accordo totale sui termini personali tra Gimenez e il Porto.

L’accordo fra le parti, infatti, è davvero ad un passo e ci troviamo davanti agli ultimi passaggi formali dopo che Gimenez ha già detto di sì al Porto.

Dal punto di vista economico e progettuale, inoltre, filtra esserci intesa su ogni aspetto: è un’operazione molto avanzata in questo senso.