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Santiago Gimenez MilanGetty Images
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Santiago Gimenez a un passo dal Porto: cosa manca per la fumata bianca col Milan

Calciomercato
Milan
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S. Gimenez

Il centravanti messicano è sempre più vicino alla cessione in Portogallo: Farioli lo attende, chiusura dell'operazione destinata ad arrivare a breve.

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Si avvicina a grandi passi la conclusione della trattativa fra il Porto e il Milan per la cessione di Santiago Gimenez.

L'attaccante messicano, pur non essendo stato messo alla porta dal tecnico Ruben Amorim, non rientra nei piani dell'allenatore portoghese e con ogni probabilità saluterà e lascerà Milanello per approdare in Portogallo alla corte di Farioli.

Le parti sono davvero vicine alla fumata bianca e mancano solamente gli ultimi dettagli per concludere l'operazione.


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  • ACCORDO VICINISSIMO

    Come viene riferito da Matteo Moretto, le trattative tra il Milan e il Porto per Gimenez stanno andando avanti da diversi giorni, visto che il messicano ex Feyenoord è un profilo estremamente stimato da Farioli.

    Nel corso della giornata odierna - o al massimo entro quella di domani - si dovrebbe arrivare a una prima svolta importante nella trattativa: un accordo totale sui termini personali tra Gimenez e il Porto.

    L’accordo fra le parti, infatti, è davvero ad un passo e ci troviamo davanti agli ultimi passaggi formali dopo che Gimenez ha già detto di sì al Porto.

    Dal punto di vista economico e progettuale, inoltre, filtra esserci intesa su ogni aspetto: è un’operazione molto avanzata in questo senso.

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  • COSA MANCA PER CHIUDERE

    Cosa manca, dunque, per chiudere?

    Serve ancora l’ultimo ok, l'ultimo via libera da parte del Milan sulle cifre dell’operazione basata su di un prestito con diritto di riscatto (il pacchetto complessivo della trattativa dovrebbe ammontare a circa 20 milioni di euro).

    Il Milan, nel corso di queste ore, sta facendo le sue dovute valutazioni interne, ma queste possono essere davvero le ore di Gimenez al Porto, i momenti in cui la trattativa arriva alla fumata bianca: appena ci sarà l’ok definitivo del club di Via Aldo Rossi, l’operazione si potrà sbloccare definitivamente.

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