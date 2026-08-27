Samuele Ricci va al Como: perché lascia il Milan dopo un anno e il suo ruolo con Fabregas

Un anno dopo, Samuele Ricci riempie nuovamente le valigie. Dal Torino al Milan e dal Milan al Como: questo è il destino dell'ex centrocampista granata, di nuovo sulla via di un trasferimento.
Il club rossonero e quello lariano hanno finalmente trovato la quadra di un'operazione messa in piedi nei giorni scorsi: Ricci si trasferirà in prestito oneroso a un milione e mezzo con diritto di riscatto a 20 milioni e mezzo, potendo dunque essere acquisito dal Como a titolo definitivo tra un anno.
Perché Ricci ha scelto di andare al Como? E perché il Milan ha accettato di lasciarlo partire? I motivi dell'operazione, destinata ad arrivare all'ufficialità entro martedì 1° settembre.
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