Samuele Ricci va al Como: perché lascia il Milan dopo un anno e il suo ruolo con Fabregas

Ricci sa che potrà ricoprire un ruolo non indifferente con Cesc Fabregas, per un semplice motivo: le sue caratteristiche si adattano in maniera pressoché perfetta al calcio dello spagnolo.

L'ex granata è un centrocampista di ordine, di palleggio. Detta i ritmi della manovra, a volte congela il gioco. A Milano non ha potuto farlo troppo spesso, e comunque non davanti alla difesa, in quanto le gerarchie si sono subito rivoltate a suo sfavore: Allegri ha scelto Fofana, Modric e Rabiot come terzetto titolare del proprio centrocampo.

Fabregas, in questo senso, ha dato maggiori garanzie a Ricci. Anche se il modulo del Como è diverso da quello utilizzato nella scorsa stagione, con Samuele che dovrà adattarsi a un centrocampo con due uomini e non più con tre.