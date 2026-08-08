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Samardzic AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Samardzic convince l'Atalanta da mezzala: prodezza anche contro lo Schalke, l'esperimento di Sarri funziona

Amichevoli dei club
Atalanta
Schalke 04 vs Atalanta
L. Samardzic

Schierato ancora una volta a centrocampo nel 4-3-3 nerazzurro, l'ex giocatore dell'Udinese ha chiuso i conti con un goal strepitoso: sarà finalmente l'anno della svolta?

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I dubbi, quando si parla delle qualità di Lazar Samardzic, non esistono. Ma proprio zero. Il problema è legato ad altro, come noto, e non riguarda certo le potenzialità del mancino serbo.

Si parla di una continuità che raramente Samardzic è riuscito a trovare all'Atalanta, dopo il trasferimento dall'Udinese dell'estate 2024. E si parla di un ruolo ancora indefinito, complici i moduli di Gasperini, Juric e Palladino e la concorrenza di De Ketelaere.

Ma quest'anno tutto sembra essere sul punto di cambiare, sia in un senso che nell'altro. Se lo augura Samardzic, se lo augura l'Atalanta. E intanto le prime amichevoli stanno andando proprio in questa direzione.


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  • LA PRODEZZA CONTRO LO SCHALKE

    Nel pomeriggio, l'Atalanta ha conquistato una gran bella vittoria in casa dello Schalke 04, neopromosso in Bundesliga: 3-0 per la squadra di Sarri, che chiuderà il proprio precampionato nel Trofeo Bortolotti in programma tra una settimana.

    Samardzic, ancora una volta, è stato schierato dall'inizio dall'ex allenatore della Lazio. E ha trovato il raddoppio, in mezzo alle altre reti di Scamacca e Krstovic, con una prodezza sensazionale.

    Il serbo ha recuperato palla sulla propria trequarti sugli sviluppi di una traversa colpita dallo Schalke, si è fatto 70 metri di campo palla al piede, si è presentato davanti a Karius ma non si è accontentato di batterlo: no, prima ha messo a terra un difensore e poi lo stesso portiere ex Liverpool, depositando infine la sfera nella porta sguarnita. Goal stupendo.



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  • IL PRECAMPIONATO DEL RILANCIO

    Samardzic ha fatto tutto sommato bene anche nelle altre partite del precampionato. A dimostrazione di come la fiducia di un allenatore possa fare tutta la differenza del caso.

    Nella gara pareggiata 1-1 contro il Mantova, ad esempio, sempre lui aveva aperto il punteggio con un'altra prodezza: una punizione dal limite con palla incastonata sotto l'incrocio del portiere avversario.

    Com'è che si diceva all'inizio, del resto? Dubbi zero sulla qualità di Samardzic. Appunto.

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  • Lazar Samardzic AtalantaGetty Images

    IL NUOVO RUOLO

    Samardzic ha giocato anche contro lo Schalke nel nuovo ruolo che Sarri gli ha ritagliato e cucito su misura: quello della mezzala destra di un centrocampo a tre completato da Gaetano ed Ederson, con De Roon inizialmente in panchina.

    Che poi, "nuovo" in questo caso è un termine esagerato: Samardzic aveva giocato così già a Udine. Però in una maniera diversa, in un modulo diverso (3-5-2 e non 4-3-3), con compiti di conseguenza diversi. E comunque non è stato certo preso dall'Atalanta per fare la mezzala, ruolo che tecnicamente da una decina d'anni a questa parte a Bergamo non è stato quasi mai previsto.

    Samardzic ha dovuto fare di necessità virtù soprattutto per un motivo: ha sempre dichiarato di preferire maggiore libertà, un ruolo più avanzato, da trequartista più che da centrocampista puro.

    "Penso di essere cresciuto anche a livello difensivo - diceva ad esempio nel 2023 ai canali ufficiali dell'Udinese - però devo ancora migliorare molto su questo aspetto, perché sono un giocatore a cui piace molto attaccare e dribblare. Il mio ruolo? Meglio trequartista, rispetto alla mezzala o al play, proprio per queste ragioni, mi piace molto attaccare".

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  • IN QUATTRO PER TRE POSTI

    Chi ha perso il posto in queste amichevoli estive è Marten De Roon: altra panchina per il capitano, entrato a mezz'ora dalla fine. La terza di fila dopo quelle contro Arezzo e Feyenoord. L'olandese è comunque reduce dal Mondiale e si è aggregato solo in un secondo momento alla squadra.

    In generale, in mezzo al campo sarà battaglia per i tre posti a disposizione tra quattro giocatori: Samardzic, appunto, e poi De Roon, Gaetano ed Ederson. Quest'ultimo è intoccabile, l'ex cagliaritano ha trovato il proprio posto nel mondo davanti alla difesa durante l'esperienza sull'isola e a Sarri piace parecchio.

    Per il momento, però, una delle due mezzali è proprio Samardzic. Su di lui Sarri punta eccome: per portare qualità alla manovra, per inserirsi, per avere un'opzione di lusso da calcio piazzato, per scambiare con De Ketelaere. E per il momento Lazar lo sta ripagando, pure in un ruolo che non sente completamente suo. Sarà davvero l'anno buono?

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