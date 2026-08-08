Samardzic convince l'Atalanta da mezzala: prodezza anche contro lo Schalke, l'esperimento di Sarri funziona

Samardzic ha giocato anche contro lo Schalke nel nuovo ruolo che Sarri gli ha ritagliato e cucito su misura: quello della mezzala destra di un centrocampo a tre completato da Gaetano ed Ederson, con De Roon inizialmente in panchina.

Che poi, "nuovo" in questo caso è un termine esagerato: Samardzic aveva giocato così già a Udine. Però in una maniera diversa, in un modulo diverso (3-5-2 e non 4-3-3), con compiti di conseguenza diversi. E comunque non è stato certo preso dall'Atalanta per fare la mezzala, ruolo che tecnicamente da una decina d'anni a questa parte a Bergamo non è stato quasi mai previsto.

Samardzic ha dovuto fare di necessità virtù soprattutto per un motivo: ha sempre dichiarato di preferire maggiore libertà, un ruolo più avanzato, da trequartista più che da centrocampista puro.

"Penso di essere cresciuto anche a livello difensivo - diceva ad esempio nel 2023 ai canali ufficiali dell'Udinese - però devo ancora migliorare molto su questo aspetto, perché sono un giocatore a cui piace molto attaccare e dribblare. Il mio ruolo? Meglio trequartista, rispetto alla mezzala o al play, proprio per queste ragioni, mi piace molto attaccare".