Salta anche Curtis Jones all'Inter? Si è inserito l'Arsenal, ecco cosa sta succedendo

Il mercato si sa, è fatto di mosse e contromosse e solitamente non vince il più veloce, ma il più abile ad adattarsi e cambiare strategia in corsa. La storia dell'Inter, nel caso più specifico, è pieno di successi nati da percorsi cambiati all'ultimo, basti pensare a come Mourinho nell'estate 2009 spingesse per prendere Ricardo Carvalho e Deco e alla fine si ritrovò a vincere tutto grazie a Lucio e Sneijder.

Ecco la società nerazzurra in questa estate 2026, già lunga sebbene sia appena iniziata, si sta ritrovando a dover ridisegnare le proprie strategie annunciate e, dopo aver già perso Palestra e non aver avuto una chance per Nico Paz rischia di perdere e veder sfumare non solo la pista Solet (su cui si è mosso l'Atletico Madrid) ma anche quella che porta a Curtis Jones.



