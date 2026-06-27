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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
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Salta anche Curtis Jones all'Inter? Si è inserito l'Arsenal, ecco cosa sta succedendo

Calciomercato
Inter
C. Jones
Arsenal
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Dopo Palestra e Nico Paz e oltre alle difficoltà per Solet in casa Inter rischia di complicarsi un'altra trattativa già impostata da tempo.

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Il mercato si sa, è fatto di mosse e contromosse e solitamente non vince il più veloce, ma il più abile ad adattarsi e cambiare strategia in corsa. La storia dell'Inter, nel caso più specifico, è pieno di successi nati da percorsi cambiati all'ultimo, basti pensare a come Mourinho nell'estate 2009 spingesse per prendere Ricardo Carvalho e Deco e alla fine si ritrovò a vincere tutto grazie a Lucio e Sneijder.

Ecco la società nerazzurra in questa estate 2026, già lunga sebbene sia appena iniziata, si sta ritrovando a dover ridisegnare le proprie strategie annunciate e, dopo aver già perso Palestra e non aver avuto una chance per Nico Paz rischia di perdere e veder sfumare non solo la pista Solet (su cui si è mosso l'Atletico Madrid) ma anche quella che porta a Curtis Jones.


  • LE PAROLE DI AUSILIO

    Sembra passata una vita, ma sono soltanto di due settimane fa le parole di Piero Ausilio a margine del Festival Dello Sport di Parma sul centrocampista inglese di proprietà del Liverpool. Già allora si parlava di distanza minima, ma il direttore sportivo interista tirò il freno con una battuta.


    "Forbice minima? Lo dite voi, i milioni non sono vostri. Eravamo interessati a gennaio e lo siamo anche adesso. Ci abbiamo provato e ci proveremo ancora, se poi ci incontreremo sulla valutazione bene, se no faremo altro".

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  • C'È DISTANZA

    L'Inter il rilancio, minimo, lo ha fatto, ma è ancora ferma ad una valutazione e un'offerta che non supera i 25 milioni di euro.


    Jones ha 25 anni, è in scadenza al 30 giugno 2027 ed è sicuramente un profilo con ancora tanta carriera davanti a sé, ma per un giocatore il cui contratto scadrà fra 12 mesi e per cui fra 6 si potrà iniziare a trattare a parametro zero, non c'è la volontà di accontentare la richiesta di 40 milioni di euro fatta dal Liverpool per lui.

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  • SI È MOSSO L'ARSENAL

    La distanza quindi è rimasta e in questo margine, riporta il Daily Mail, si è mosso in questi giorni un club che a centrocampo vuole fare mercato e che sta cercando un profilo con caratteristiche simili a Jones. È l'Arsenal, che vuole allungare le rotazioni di Arteta in mezzo al campo che ha visto praticamente sfumare Tonali (che per 100 milioni sta per andare al Tottenham) e da qui è partito con l'inserimento per l'obiettivo interista.

  • LA PROMESSA A CHIVU

    Chi stravede per Jones è Cristian Chivu a cui l'Inter, riporta il Corriere dello Sport, ha promesso di acquistarlo prima dell'inizio del ritiro. La chiave per sbloccare la trattativa potrebbe essere Davide Frattesi su cui presto dovrebbe arrivare il rilancio del Nottingham Forest. Con i soldi in cassa dell'italiano la forbice con i Reds potrebbe davvero accorciarsi.

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