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Ruben Amorim MilanGetty Images

Ruben Amorim dopo Milan-Lecce: "Quanto sono distanti Inter e Roma? Hanno avuto più tempo di noi"

Milan
Milan vs Lecce
Lecce
Serie A
R. Amorim

Dal ruolo di Modric alle proprie scelte, passando per la distanza dalle prime, le parole dell'allenatore portoghese dopo il netto 3-0 del posticipo di San Siro.

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Di seguito il commento a Dazn da parte di Ruben Amorim, tecnico del Milan, dopo la vittoria per 3-0 sul Lecce a San Siro che ha chiuso il programma della quinta giornata di campionato:

"Abbiamo capito chi avevamo davanti, controllato il pallone e difeso bene nello spazio. Nessuno come il mio Milan nelle prime 5 giornate di Serie A da Liedholm a questa parte? Bel dato, ma i tempi sono cambiati, va bene così. Nelle ultime partite abbiamo avuto qualche difficoltà perché avevamo una struttura davvero troppo rigida nelle posizioni, mentre oggi i giocatori avevano un po' più di libertà e, con un po' più di libertà, giocano meglio".

  • DISTANZA DALLA VETTA

    "Se guardate come giochiamo e quanti punti abbiamo penso che stiamo facendo bene, quelle davanti sono avanti anche nel percorso, hanno avuto più tempo di noi. Ma con la Lazio potevamo vincere e con la Juve abbiamo preso il pareggio a venti secondi dalla fine".

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  • MODRIC

    "Può giocare tutte le partite, ma è chiaro che per quelle che sono le sue caratteristiche oggi lo possiamo usare al meglio in gare contro blocchi bassi come quella col Lecce piuttosto che in partite di transizione come quella con la Lazio".

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  • SCELTE

    "A volte non ci sono le caratteristiche per giocare in una determinata maniera. In Italia gli allenatori hanno intelligenza, marcano bene sugli uno contro uno: se ci muoviamo so che è difficile per gli altri tecnici perché lo è anche per me. Io posso vedere i giocatori, capirli più che ascoltarli".

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