Ruben Amorim dopo Milan-Lecce: "Quanto sono distanti Inter e Roma? Hanno avuto più tempo di noi"

Di seguito il commento a Dazn da parte di Ruben Amorim, tecnico del Milan, dopo la vittoria per 3-0 sul Lecce a San Siro che ha chiuso il programma della quinta giornata di campionato:

"Abbiamo capito chi avevamo davanti, controllato il pallone e difeso bene nello spazio. Nessuno come il mio Milan nelle prime 5 giornate di Serie A da Liedholm a questa parte? Bel dato, ma i tempi sono cambiati, va bene così. Nelle ultime partite abbiamo avuto qualche difficoltà perché avevamo una struttura davvero troppo rigida nelle posizioni, mentre oggi i giocatori avevano un po' più di libertà e, con un po' più di libertà, giocano meglio".