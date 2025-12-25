La rovesciata di McTominay in Scozia-Danimarca diventa un'opera d'arte: l'acrobazia viene esposta al museo di Edimburgo

Nel calcio ci sono momenti che non si dimenticano: un gesto tecnico, un goal che cambia la storia di una partita, una prodezza sopraffina.
In Scozia, uno di questi momenti è racchiuso perfettamente nella rovesciata di Scott McTominay in Scozia-Danimarca.
In una partita di fondamentale importanza per tutto il Paese, il centrocampista del Napoli ha subito catturato l’attenzione con un’acrobazia che ha fatto impazzire i tifosi, diventando una vera e propria opera d’arte, oggi esposta alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo.