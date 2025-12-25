Pubblicità
McTominay Scozia DanimarcaGetty Images
Michael Baldoin

La rovesciata di McTominay in Scozia-Danimarca diventa un'opera d'arte: l'acrobazia viene esposta al museo di Edimburgo

L'acrobazia del centrocampista del Napoli ha talmente tanto fatto impazzire i tifosi scozzesi da meritare un'opera d'arte: la sua rete nella sfida decisiva per le qualificazioni ai prossimi Mondiali si è trasformata in un quadro.

Nel calcio ci sono momenti che non si dimenticano: un gesto tecnico, un goal che cambia la storia di una partita, una prodezza sopraffina.

In Scozia, uno di questi momenti è racchiuso perfettamente nella rovesciata di Scott McTominay in Scozia-Danimarca.

In una partita di fondamentale importanza per tutto il Paese, il centrocampista del Napoli ha subito catturato l’attenzione con un’acrobazia che ha fatto impazzire i tifosi, diventando una vera e propria opera d’arte, oggi esposta alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo.

  • MCTOMINAY DIVENTA... UN'OPERA D'ARTE

    SPETTACOLARE E IMPORTANTISSIMO: LA PERLA DI MCTOMINAY IN SCOZIA-DANIMARCA

    Una rete sensazionale in una serata indimenticabile per la Scozia.

    Lo scorso 18 novembre, la rovesciata di McTominay ha aperto le danze in una serata ricca di colpi di scena. Contro la Danimarca, gli scozzesi avevano un solo risultato a disposizione per tornare ai Mondiali 28 anni dopo l’ultima volta: la vittoria.

    Al centrocampista del Napoli sono bastati meno di tre minuti per elevarsi in cielo e trasformare in goal il temporaneo vantaggio dei suoi.

    La partita ha visto continui ribaltamenti di risultato, fino al definitivo 4-2 che ha valso il primo posto nel gruppo C e, di conseguenza, l’accesso diretto alla prossima Coppa del Mondo.

  • ESPOSTO AL MUSEO DI EDIMBURGO

    Lo scatto del fotografo Ross MacDonald, che ha catturato il gesto tecnico di McTominay, è diventato un vero e proprio quadro.

    L’impatto col pallone del centrocampista scozzese, a oltre due metri e mezzo dal suolo, si è trasformato in un’opera d’arte ed è ora esposto alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo.

    Grazie all’iniziativa della Scottish Football Association, sarà possibile ammirare questa splendida giocata anche in museo, fino al 5 gennaio 2026.

