La rovesciata di McTominay in Scozia-Danimarca diventa un'opera d'arte: l'acrobazia viene esposta al museo di Edimburgo

Lo scatto del fotografo Ross MacDonald, che ha catturato il gesto tecnico di McTominay, è diventato un vero e proprio quadro.

L’impatto col pallone del centrocampista scozzese, a oltre due metri e mezzo dal suolo, si è trasformato in un’opera d’arte ed è ora esposto alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo.

Grazie all’iniziativa della Scottish Football Association, sarà possibile ammirare questa splendida giocata anche in museo, fino al 5 gennaio 2026.